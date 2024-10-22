Yangına Giden İtfaiye Aracı Otomobil ile Çarpıştı: 7 Yaralı - Son Dakika
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Yerel

Yangına Giden İtfaiye Aracı Otomobil ile Çarpıştı: 7 Yaralı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde yangına giden itfaiye aracı ile Tofaş otomobilin çarpışması sonucu 3'ü itfaiye eri toplam 7 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara müdahale ederek hastaneye kaldırdı.

22.10.2024 17:39  Güncelleme: 17:45
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Yangına giden itfaiye aracı otomobil ile çarpıştı: 7 yaralı

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde yangına takviyeye gittiği öğrenilen itfaiye aracı ile Tofaş otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü itfaiye eri 7 kişi yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Denizli Karayolu üzeri Dr. Raşit Galip Baydur Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yangına takviye ekip olarak yola çıkan 09 BU 680 plakalı itfaiye aracı ile 09 VA 120 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 araç da savrulurken, itfaiye aracı yan devrildi, otomobil ise hurdaya döndü. Kazada otomobil içerisindeki F.Y., F.Y., İ.S. ve H.Y. ile itfaiye erleri U.Ş., S.B. ve S.Y. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle Aydın - Denizli karayolu tek taraflı olarak bir süre trafiğe kapatılırken, ekipler yolda trafik akışını kontrollü bir şekilde sağladı. Hurdaya dönen Tofaş otomobil ve devrilen itfaiye aracının yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı. Yola dökülen malzemeler belediye ekiplerince temizlenirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yangına Giden İtfaiye Aracı Otomobil ile Çarpıştı: 7 Yaralı - Son Dakika

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