Yangında Evi Yanmış Aileye Yardım Bekleniyor - Son Dakika
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Yangında Evi Yanmış Aileye Yardım Bekleniyor

Yangında Evi Yanmış Aileye Yardım Bekleniyor

Karabük'te engelli oğlu ile yaşayan Naciye Çatal, yangında büyük zarar gören evinin onarımı için yardım bekliyor. Yangın sonrası hiçbir eşyası kalmayan Çatal, destek olmaları için yetkililere çağrıda bulundu.

06.02.2025 21:05  Güncelleme: 21:16
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Karabük'te engelli oğlu ile yaşayan Naciye Çatal, yangında büyük zarar gören evi için yardım eli bekliyor.

Kapullu Mahallesi Kapullu Caddesi'nde 9 gün önce Naciye Çatal'a ait evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sararken olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangın nedeniyle evin duvarları is kaplarken bütün eşyalar kullanılmaz hale geldi.

9 yıl önce eşini kaybeden ve engelli oğluyla yaşayan Çatal, kendisine uzanacak bir yardım elini bekliyor.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Naciye Çatal, "Her şey 1 saat içerisinde oldu. Çarşıya inmiştim. Baktım, komşum mahalleye doğru koşuyor. Bende peşinden gittim, baktım duman çıkıyor. Benim evim olduğunu tahmin etmedim. Yaklaştığımda gördüm. Geldiğimde her şey bitmişti. Bütün eşyalarım, hayallerim ve emeklerim gitti" dedi.

Eşini 9 yıl önce kaybettiğini ve oğlunun da engelli olduğunu belirten Çatal, yangın nedeniyle evindeki zararın çok büyük olduğunu söyledi.

Çatal, "500-600 bin TL ile işin içinden çıkılabilecek bir şey değil. Bütün eşyalarım, hatıralarım gitti. Hiçbir şeyim kalmadı. Yardım bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Kapullu Mahallesi Muhtarı İsmail Bağbaşı da Çatal ailesine ellerinden gelen yardımı yapmak için çalıştıklarını kaydederek, Karabük Valiliği, Karabük Belediyesi ve AFAD'a başvuru yaptıklarını aktardı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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