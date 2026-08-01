Yangında yuvalarını kaybeden yaşlı çifte yardım eli

Isparta'nn Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Göksöğüt köyünde 19 Mart 2026 tarihindeki yangında evlerini kaybettikten sonra bir zamanlar ekmek pişirdikleri tandır yerinde yaşamaya başlayan yaşlı çift için Isparta Belediyesi, ilgili kurumlar ve vatandaşlar harekete geçti. Desteklerle yaşlı çift için yeni bir ev inşa ediliyor.

Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Göksöğüt köyünde Mehmet Eren (65) ve Türkan Eren (69) çiftinin yaşadığı 2 katlı ev 19 Mart 2026 tarihinde elektrik kontağından çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. O günden sonra köy halkı ve komşularının desteğiyle ayakta durmaya çalışan Eren ailesi, evlerinin önünde bulunan ve bir zamanlar ekmek pişirdikleri tek gözlü tandır alanında yaşamaya başladı. Köy halkı ve ilgili kurumların desteğiyle yaşlı çifte yeni ev yapılması için hareke geçildi. İnşaat çalışmalarının devam ettiği yeni ev yapımı için Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de briket, kereste, kiremit ve cam desteğinde bulundu. Isparta Belediyesi, yeni ev yapım sürecini yakından takip ediyor. Eren ailesi inşaat çalışmalarının tamamlanmasını ve yeni evlerine kavuşmayı bekliyor.

"Tandırda yaşamaya başladık"

Türkan Eren, 2 katlı evlerinin yandığını, yangından sonra daha önce tandır olarak kullanılan yerde yaşamaya başladıklarını söyledi. Komşularının kendilerine destek verdiğini belirten Eren, "Yemeğimizi komşularımız getiriyor" dedi.

Mehmet Eren ise yangından sonra Şarkikaraağaç Belediye Başkanı Ali Göçer'in destek verdiğine belirterek, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in de yeni ev yapımı için briket başta olmak üzere gerekli malzemeyi gönderdiğini söyledi. Eren, "Şükrü başkanımızdan da Allah razı olsun. Tuttuğu altın olsun. Türkiye Cumhuriyeti yanımızda. Allah razı olsun. Herkes bize el açtı. Komşularımız da yardımcı oldu. Herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

"Devlet millet el ele"

Eren ailesinin komşularından Hilmi Kara, Göksöğüt köyünde 19 Mart 2026 tarihinde Mehmet Eren'in evinde yangın çıktığını, yangında evin ağır hasar aldığını ve yıkıldığını söyledi. Kara, "Bu süreçte evin birçok varisi olduğundan tek tapuya düşürmek için zaman sarf ettik. Tek tek kişileri bularak, evi tek tapu olarak Mehmet amcamızın üstüne aldık. Bu süreçten sonra inşaatımız başladı. İnşaat başladığından bugüne Şarkikaraağaç Belediye Başkanımız Ali Göçer bizlere beton, demir ve ekipman desteğinde bulundu. İl AFAD Müdürlüğümüz bir miktar nakdi destekte bulundu. Olayın ilk anından bu yana haberdar olan Isparta Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen, gerekli talimatları vererek evin hızlı bir şekilde yapımının tamamlanması amacıyla briket, kiremit, kereste ve cam desteğinde bulundu. Başkanımız da desteğini bizden hiç esirgemedi. Bu yardımlar yapılırken bizlere gerek ikmal, ekipman ve personel konusunda yardımcı olan Isparta Belediye Başkan Yardımcımız Serkan Kaya'ya da teşekkür ederiz. Mehmet Eren amcamızın evlerini tamamlamak için ellerinden gelen mücadeleyi vermektedirler. Sadece iç dekorasyon malzemelerine ihtiyacımız kaldı. En kısa zamanda elektrik, su tesisatları ile iç dekorasyon malzemeleri de tamamlandığı takdirde Mehmet amcamız inşallah kendi evlerine kavuşacaktır. Emeği geçen tüm kurumlara ve belediye başkanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Allah razı olsun. Devlet millet el ele, bunu bir kez daha burada gördük. Hiçbir zaman Mehmet amcamızı yalnız hissettirmediler" ifadelerinde bulundu.