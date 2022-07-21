Yangından zarar gören zeytin ağaçları için çalışma başlatıldı - Son Dakika
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Yangından zarar gören zeytin ağaçları için çalışma başlatıldı

21.07.2022 10:00
Yangından zarar gören zeytin ağaçları için çalışma başlatıldı

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen yangından zarar gören zeytin ağaçları için afet ihbarında bulunuldu.

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen yangından zarar gören zeytin ağaçları için afet ihbarında bulunuldu.

Söke Ovacık mevkiinde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangın ekiplerin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Yangından zirai alanlarda etkilendi. İçerisinde zeytin ağaçlarının bulunduğu bahçeler alevlerden etkilendi. Yangın sonrasında Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yangından zarar gören zirai alanlar ile ilgili çalışma başlatıldı. Müdürlük tarafından zeytinlik alanları etkilenen üreticiler için afet ihbarında bulunulduğu öğrenildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Ovacık, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yangından zarar gören zeytin ağaçları için çalışma başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yangından zarar gören zeytin ağaçları için çalışma başlatıldı - Son Dakika
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