Yanındaki kadının cadde ortasında şınav çektirdiği adamı gören vatandaş kameraya sarıldı - Son Dakika
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Yanındaki kadının cadde ortasında şınav çektirdiği adamı gören vatandaş kameraya sarıldı

19.11.2022 11:25

İstanbul Pendik'te bir kadın, kocası olduğu iddia edilen adama çarşı ortasında şınav çektirdi. Görenleri şaşkına çeviren o anları bir vatandaşın cep telefonu ile görüntüledi.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Pendik ilçesinde gündüz vakti işlek caddede ilginç anlar yaşandı. Edinilen bilgiye göre, karısı olduğu iddia edilen bir kadın, yanında bulunan adama çarşının ortasında şınav çektirdi.

HAYRETE DÜŞTÜLER

Görenleri şaşkına çeviren o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Adamın durup dururken bir anda şınav çekmeye başlaması ve kadının başında beklemesi, caddeden geçenler tarafından hayretle izlendi.

İşte o anlardan kareler:

Yanındaki kadın cadde ortasında şınav çektirdi, görenler şaşkına döndü
Yanındaki kadın cadde ortasında şınav çektirdi, görenler şaşkına döndü
Yanındaki kadın cadde ortasında şınav çektirdi, görenler şaşkına döndü
Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Yanındaki kadının cadde ortasında şınav çektirdiği adamı gören vatandaş kameraya sarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yanındaki kadının cadde ortasında şınav çektirdiği adamı gören vatandaş kameraya sarıldı - Son Dakika
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