Yanındaki kadının cadde ortasında şınav çektirdiği adamı gören vatandaş kameraya sarıldı

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Pendik ilçesinde gündüz vakti işlek caddede ilginç anlar yaşandı. Edinilen bilgiye göre, karısı olduğu iddia edilen bir kadın, yanında bulunan adama çarşının ortasında şınav çektirdi.

HAYRETE DÜŞTÜLER

Görenleri şaşkına çeviren o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Adamın durup dururken bir anda şınav çekmeye başlaması ve kadının başında beklemesi, caddeden geçenler tarafından hayretle izlendi.

İşte o anlardan kareler: