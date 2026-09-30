Yanlış teşhisle görme engelli Ahmet Turan, Rize Güneysu'da yarım asırdır iskemle örüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yanlış teşhisle görme engelli Ahmet Turan, Rize Güneysu'da yarım asırdır iskemle örüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yanlış teşhisle görme engelli Ahmet Turan, Rize Güneysu\'da yarım asırdır iskemle örüyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'nin Güneysu ilçesinde yaşayan görme engelli Ahmet Turan, çocukluğunda geçirdiği menenjit ve yanlış teşhis nedeniyle görme kabiliyetini kaybetti. Yaklaşık yarım asırdır parmak uçlarıyla ilmek sayarak motifli iskemleler ören Turan, hem zanaatını yaşatıyor hem hayata tutunuyor.

Çocukken geçirdiği menenjit ve konulan yanlış teşhis sonucu görme kabiliyetini kaybeden Rizeli Ahmet Turan, yaklaşık yarım asırdır parmak uçlarıyla ilmek sayarak ördüğü motifli iskemlelerle hem zanaatını yaşatıyor hem de hayata tutunuyor.

Rize'nin Güneysu ilçesinde yaşayan görme engelli Ahmet Turan, çocukluk yıllarında geçirdiği rahatsızlık sonucu görme kabiliyetini kaybetti. Buna rağmen hayata küsmeyen Turan yarım asra yakın süredir el emeği göz nuru iskemleler örerek hem hayata tutunuyor hem de zanaatını yaşatıyor. Evinde parmak uçlarıyla ilmekleri tek tek sayarak motifler çıkaran Ahmet Usta, sabrı ve titizliğiyle tüm ilçe halkına ve çevresindekilere örnek oluyor.

Yanlış teşhisle değişen hayat

Henüz küçük bir çocukken yakalandığı menenjit hastalığı sonrasında görme kabiliyetini yitiren Ahmet Turan, "1961 yılında menenjit hastalığına yakalandım. O tarihte Rize'de çocuk doktoru olmadığından hastalığıma yanlış teşhis konuldu. Neticede böyle oldu yani. Şimdi gözle beyin arasındaki damarlarda hasar olduğu için tedavisi de mümkün değil. 81 yılı Sakatlar Yılı ilan edilmiş idi. Müracaat ettik İş Bulma Kurumuna. Bize yüzde 100 sakat raporu verince iş vermediler tabii. Ben de merak ettim, dedim 'Bunu yapabilir miyim ben?' Ağabeyim gösterdi bana biraz, başladık. Öyle devam ediyor yani" dedi.

"Hatayı affetmez, yanlış oldu mu sökerim"

İlk başlarda örneksiz ve sade modellerle işe koyulan usta, zamanla en karmaşık desenleri bile yalnızca dokunarak ve ilmek sayarak işleyecek ustalığa erişti. Desendeki en ufak bir sapmayı ikinci sıraya geldiğinde hemen hissettiğini vurgulayan Turan, işindeki ustalığı ve taviz vermediği titizliğini dile getirerek "İlk örneksiz kurdum bir tane. Ona o kadar şey olmadı da örnekliye geçince haliyle insan şaşırıyor. Şimdi yapıyorsun, geliyorsun buraya; öyle bir hata çıkıyor ki meydana, mecbur sökerim onu. Sayıyorum ilmekleri. Hangi örnek çıkarırsan ona göre... Mesela bunda 64 tane var. 70 tane olsaydı farklı bir örnek koyacaktım ama yetmediği için bunu yaptım. Yaparken ikinci sıraya geldin mi, biraz dikkatli ol hemen anlarsın yanlışı. Örnek giderken bakarsın diğer tarafa geçmiş, dikkatli oldun mu anlarsın. Yanlış olmasını istemem, mecbur sökerim" ifadelerini kullandı.

"Pes etmek yok, müşteri oldu mu satıyoruz"

Yıllar içinde kasnak temininde ve zanaatını sürdürmede çeşitli zorluklarla karşılaşsa da pes etmeyi asla düşünmediğini belirten Güneysulu emektar usta, üretmenin kendisine güç verdiğini kaydederek "Pes etmeyi hiç düşünmedim, başka yapacağım bir şey yok yani. Kasnak sıkıntısı oldu; adam yapmadı veyahut yanlış yaptı, insan tabii beziyor. Kendi istediğin gibi olmayınca biraz zorlanıyorsun. Geçen sene bana kasnak yapan bir ustayla denk geldik; 'Biri bana, biri sana yapar mısın?' dedi, getirdi baktım şahane kasnak. Hemen anlaştık. Şimdi müşteri oldu mu satıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
Kültür SanatMenenjitMenenjitGüneysuYaşamYerelRizeSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salah için flaş iddia: Oğlu için virüsten kaçtı Salah için flaş iddia: Oğlu için virüsten kaçtı
Burcu Esmersoy imaj tazeledi Uzun saçlarını kestirip bambaşka göründü Burcu Esmersoy imaj tazeledi! Uzun saçlarını kestirip bambaşka göründü
Galatasaray’ın eski yıldızı çıldırtmaya devam ediyor: Boş kaleye kaçırdı, yuhalandı Galatasaray'ın eski yıldızı çıldırtmaya devam ediyor: Boş kaleye kaçırdı, yuhalandı
Yıllar onu bambaşka biri yaptı Zara’nın son halini görenler şaşırdı Yıllar onu bambaşka biri yaptı! Zara'nın son halini görenler şaşırdı
İsrail’den dünyaya yayılan tehdit: Bir dahaki sefere öldürülecekler İsrail'den dünyaya yayılan tehdit: Bir dahaki sefere öldürülecekler
Göçmenden skandal tecavüz yorumu Kısa etek giyen kadınları suçladı Göçmenden skandal tecavüz yorumu! Kısa etek giyen kadınları suçladı
10:39
AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha
AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha
10:38
Montella’nın kredisi tükendi: Ya 4 puan ya elveda
Montella'nın kredisi tükendi: Ya 4 puan ya elveda!
10:22
A Milli Takım’ın yıldızı kadrodan çıkarıldı
A Milli Takım'ın yıldızı kadrodan çıkarıldı
09:43
Yolcu uçağında kaçırılma kodu alarmı verildi İsrail’den ilk açıklama geldi
Yolcu uçağında kaçırılma kodu alarmı verildi! İsrail'den ilk açıklama geldi
09:08
Fon krizinde sürpriz isim Nihat Zeybekci de mağdur çıktı
Fon krizinde sürpriz isim! Nihat Zeybekci de mağdur çıktı
08:30
Araç sahipleri dikkat Bu gece tarihin en büyük zammı geliyor
Araç sahipleri dikkat! Bu gece tarihin en büyük zammı geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 10:44:28. #7.13#
SON DAKİKA: Yanlış teşhisle görme engelli Ahmet Turan, Rize Güneysu'da yarım asırdır iskemle örüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei