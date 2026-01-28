Yapay zekâya göre Bilecik\'in en güzel ilçesi Söğüt

Yapay zeka destekli bir çalışmada Bilecik'in en güzel ilçesi olarak Söğüt öne çıktı.

Yapay zeka destekli çalışmaların dijital mecralarda yaygınlaşmasıyla birlikte yapılan bir değerlendirmede, Bilecik'in en güzel ilçesi Söğüt olarak belirlendi. Tarihi mirası, manevi atmosferi ve köklü geçmişiyle Osmanlı Devleti'nin doğduğu topraklar arasında yer alan Söğüt, bu değerlendirmeyle bir kez daha dikkat çekti. Yapay zeka tarafından yapılan analizde Söğüt'ün tarihi dokusu, kültürel zenginliği ve taşıdığı manevi değerlerin ön plana çıktığı görüldü. İlçenin geçmişten günümüze uzanan kimliği, yapılan çalışmada belirleyici unsurlar arasında yer aldı.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, değerlendirmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Söğüt, geçmişiyle gurur duyulan, geleceğe güvenle yürüyen bir şehir olmaya devam ediyor. Bu güzel değerlendirmede emeği geçenlere teşekkür ediyor, Söğüt'ümüzün kadim ruhunu hep birlikte yaşatıyoruz" dedi. - BİLECİK