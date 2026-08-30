HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Siyonizm, bölge barışının önündeki engeldir

Haber: Kemal BATUR

(BİNGÖL) - HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Bingöl'de partisinin 5'inci Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Gazze ve Filistin'de yaşananlara ilişkin "Bu, Siyonizmin insanlığa karşı bir savaşıdır ve insan olan herkesin bu zulme karşı durması gerekir" dedi.

HÜDA PAR Bingöl 5'inci Olağan İl Kongresi, Bingöl Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlendi. Kongrede partililere hitap eden Zekeriya Yapıcıoğlu, ülke gündeminde birçok önemli mesele bulunduğunu belirterek, Bingöl'de vermek istediği asıl mesaja odaklanacağını söyledi.

Yapıcıoğlu, "Memleket gündeminde pek çok mesele var. Biz Meclis'te ülkenin en önemli meseleleri hangileri ise onlara odaklandık. Mesela İsrail, uluslararası mahkemelerin soykırım konusundaki kararıyla ilgili mahkeme başkanını görevden alabiliyor. Bütün inananların kardeş olduğuna inanan bizleriz. İyiliği yaymaya, kardeşliği tahakkuk ettirmeye, zulmü ortadan kaldırmaya, adaleti tesis etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"SİYONİZM, KÜRESEL BARIŞIN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK TEHDİTTİR"

Siyonizmin bölge ve küresel barış açısından tehdit oluşturduğunu savunan Yapıcıoğlu, şöyle konuştu:

"Siyonizm, bölge barışının önündeki en büyük engeldir. Siyonizm, küresel barışın önündeki en büyük tehdittir. Bu gerçeğin her gün çok daha fazla insan tarafından fark edilmesi için çalışacağız. Filistin, Lübnan ve Sudan yıllardır savaş ve istikrarsızlıkla boğuşmaktadır. Soykırım şebekesinin, dünyanın en büyük çocuk mezarlığı Gazze'dedir. Uçurtmalar bile tehdit görülüp vurulmaktadır. Sadece Filistin'de milyonlarca kardeşimiz en temel ihtiyaçlardan mahrum ve yoksul bir şekilde mücadele etmektedir."

"BÖLGEMİZDE BARIŞI VE GÜVENLİĞİ BİRLİKTE İNŞA ETMEK MECBURİYETİNDEYİZ"

İsrail'in saldırılarının farklı şekillerde tanımlanarak asıl meselenin üzerinin örtüldüğünü ileri süren Yapıcıoğlu, "Bölgemizde barışı ve güvenliği birlikte inşa etmek mecburiyetindeyiz. Bunun için 'ittifakta hayır vardır' diyor, hem kendi içimizde hem de İslam dünyasında ittifakları büyütmeye, ihtilafları azaltmaya çalışıyoruz. Ümmetin vahdeti için, kardeşlik için, adaletin ülkemize ve tüm bölgemize hakim olması için gerekirse canımızı taşın altına koymaya hazırız" dedi.