HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Siyonizm, bölge barışının önündeki engeldir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Siyonizm, bölge barışının önündeki engeldir

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Siyonizm, bölge barışının önündeki engeldir
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Bingöl’deki 5’inci Olağan İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada, Gazze ve Filistin’de yaşananları 'Siyonizmin insanlığa karşı savaşı' olarak nitelendirdi ve Siyonizmin küresel barış için büyük tehdit olduğunu söyledi.

Haber: Kemal BATUR

(BİNGÖL) - HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Bingöl'de partisinin 5'inci Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Gazze ve Filistin'de yaşananlara ilişkin "Bu, Siyonizmin insanlığa karşı bir savaşıdır ve insan olan herkesin bu zulme karşı durması gerekir" dedi.

HÜDA PAR Bingöl 5'inci Olağan İl Kongresi, Bingöl Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlendi. Kongrede partililere hitap eden Zekeriya Yapıcıoğlu, ülke gündeminde birçok önemli mesele bulunduğunu belirterek, Bingöl'de vermek istediği asıl mesaja odaklanacağını söyledi.

Yapıcıoğlu, "Memleket gündeminde pek çok mesele var. Biz Meclis'te ülkenin en önemli meseleleri hangileri ise onlara odaklandık. Mesela İsrail, uluslararası mahkemelerin soykırım konusundaki kararıyla ilgili mahkeme başkanını görevden alabiliyor. Bütün inananların kardeş olduğuna inanan bizleriz. İyiliği yaymaya, kardeşliği tahakkuk ettirmeye, zulmü ortadan kaldırmaya, adaleti tesis etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"SİYONİZM, KÜRESEL BARIŞIN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK TEHDİTTİR"

Siyonizmin bölge ve küresel barış açısından tehdit oluşturduğunu savunan Yapıcıoğlu, şöyle konuştu:

"Siyonizm, bölge barışının önündeki en büyük engeldir. Siyonizm, küresel barışın önündeki en büyük tehdittir. Bu gerçeğin her gün çok daha fazla insan tarafından fark edilmesi için çalışacağız. Filistin, Lübnan ve Sudan yıllardır savaş ve istikrarsızlıkla boğuşmaktadır. Soykırım şebekesinin, dünyanın en büyük çocuk mezarlığı Gazze'dedir. Uçurtmalar bile tehdit görülüp vurulmaktadır. Sadece Filistin'de milyonlarca kardeşimiz en temel ihtiyaçlardan mahrum ve yoksul bir şekilde mücadele etmektedir."

"BÖLGEMİZDE BARIŞI VE GÜVENLİĞİ BİRLİKTE İNŞA ETMEK MECBURİYETİNDEYİZ"

İsrail'in saldırılarının farklı şekillerde tanımlanarak asıl meselenin üzerinin örtüldüğünü ileri süren Yapıcıoğlu, "Bölgemizde barışı ve güvenliği birlikte inşa etmek mecburiyetindeyiz. Bunun için 'ittifakta hayır vardır' diyor, hem kendi içimizde hem de İslam dünyasında ittifakları büyütmeye, ihtilafları azaltmaya çalışıyoruz. Ümmetin vahdeti için, kardeşlik için, adaletin ülkemize ve tüm bölgemize hakim olması için gerekirse canımızı taşın altına koymaya hazırız" dedi.

Kaynak: ANKA

Zekeriya Yapıcıoğlu, İnsan Hakları, Politika, Filistin, Bingöl, Gazze, Dünya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Siyonizm, bölge barışının önündeki engeldir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrolden çıkan çekici motosiklete, savrulan iş makinesi eve çarptı: 2 ölü Kontrolden çıkan çekici motosiklete, savrulan iş makinesi eve çarptı: 2 ölü
Nijer ordusu, askeri isyanı bastırmak için Rusya’dan yardım istedi Nijer ordusu, askeri isyanı bastırmak için Rusya'dan yardım istedi
Yürekleri ağza getiren şov: İki yolcu uçağı stadyumun birbirine teğet geçti Yürekleri ağza getiren şov: İki yolcu uçağı stadyumun birbirine teğet geçti
Göztepe’den Galatasaray maçı hakemine tepki Göztepe'den Galatasaray maçı hakemine tepki
Uğurcan Çakır’dan sakatlığı hakkında açıklama Uğurcan Çakır'dan sakatlığı hakkında açıklama
Hakkında soruşturma başlatılan Gökçek’ten ilk açıklama: Kendimi Türk adaletine teslim ediyorum Hakkında soruşturma başlatılan Gökçek'ten ilk açıklama: Kendimi Türk adaletine teslim ediyorum

00:27
İsmail Kartal yapılabilecek transferi açıkladı
İsmail Kartal yapılabilecek transferi açıkladı
00:15
Archie Brown, ’’Beşiktaş taraftarına sesleniyorum’’ deyip siyah-beyazlılara meydan okudu
Archie Brown, ''Beşiktaş taraftarına sesleniyorum'' deyip siyah-beyazlılara meydan okudu
23:55
Yüksel Yıldırım: Fenerbahçe’nin elinden ucuz kurtulduk
Yüksel Yıldırım: Fenerbahçe'nin elinden ucuz kurtulduk
23:21
Savaş yeniden başladı ABD ordusundan İran’ın Lark Adası’na saldırı
Savaş yeniden başladı! ABD ordusundan İran'ın Lark Adası’na saldırı
22:32
Bakan Şimşek’in acı günü: Spor salonundaki yangın faciasında yeğenini kaybetti
Bakan Şimşek’in acı günü: Spor salonundaki yangın faciasında yeğenini kaybetti
21:00
YENİ Parti ilçe başkanından unutulmayacak gaf: İYİ Parti iktidara hazır
YENİ Parti ilçe başkanından unutulmayacak gaf: İYİ Parti iktidara hazır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2026 00:44:45. #7.12#
SON DAKİKA: HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Siyonizm, bölge barışının önündeki engeldir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement