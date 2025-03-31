Yaralı Alabak Kuşu İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Yaralı Alabak Kuşu'nu itfaiye ekipleri kurtardı
MUĞLA - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yaralı vaziyette bir ağaçta ipe takılı halde bulunan Alabak Kuşu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Seydikemer ilçesi Bağlıağaç Mahallesi'nde ağaçta yaralı vaziyette Alabak kuşunun ipe takılarak mahsur kaldığı ihbarı üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından müdahale edilerek ağaçta mahsur kalan yaralı Alabak kuşu kurtarıldı. Çevre Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine yaralı Alabak kuşu teslim edildi. Kuşun tedavisinin ardından tekrar doğaya salınacağı öğrenildi.
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