Yaralı Baykuş Karacabey Belediyesi'ne Teslim Edildi

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Bursa'nın Karacabey ilçesinde yaralı halde bulunan kanadı kırık baykuş belediyenin veteriner ekiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre Karacabey'de esnaflık yapan Cihan Güzel, Aşkın Arık ve Mehmet Yıldırim birlikte halı saha maçına giderken yolun ortasında yürüyen bir nesne gördü. İlk bakışta ne olduğunu anlamayan üç kafadar, yanına yaklaştıklarında yaralı bir baykuş olduğunu ağaçtan düştüğünü belirledi. Buldukları baykuşu bir kutuya koyup belediye görevlilerine teslim ettiler.

Doğada çok nadir görülen yaralı baykuşun kanadının kırık olduğu ve tedavisine hemen başlandığı belirtildi. - BURSA