Yaralı Çakal Doğaya Salındı

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Aracın çarpması sonucu yaralanan çakal, tedavisinin ardından doğaya salındı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta meydana gelen bir trafik kazasında araba çarpması sonucu yaralanan bir çakal, Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi edilerek sağlığına kavuşturuldu.

Olayın ardından, çakal hemen yetkililere teslim edilerek veteriner hekimler tarafından gerekli tedavi süreci başlatıldı. Yapılan müdahalelerle hayvanın durumu hızla iyileşti ve sağlıklı bir şekilde doğal yaşamına geri dönmesi sağlandı. Zonguldak DKMP Şube Müdürlüğü, tedavi sürecinin başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından çakalı doğal yaşam alanına salarak, yaban hayatının korunmasına yönelik önemli bir adım atmış oldu.