Yaralı Ceylan Tedavi Altına Alındı - Son Dakika
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Yerel

Yaralı Ceylan Tedavi Altına Alındı

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Osmaniye'de bulunan yaralı ceylan, Doğa Koruma ekipleri tarafından tedavi ediliyor.

06.04.2025 13:14
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Vatandaşların bulduğu yaralı ceylan tedavi altına alındı

OSMANİYE - Osmaniye'de vatandaşlar tarafından bulunan yaralı ceylan yavrusu tedavi altına alındı.

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesine bağlı Karayiğit Köyü'nde vatandaşlar tarafından yaralı bir yavru ceylan bulundu. Doğada bitkin halde yatan ceylanı fark eden köylüler, durumu vakit kaybetmeden Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen yetkililer, yaralı ceylanı teslim alarak ilk müdahaleyi yaptı. Ceylanın sağlık durumunun yapılacak kontrollerin ardından netleşeceği bildirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Osmaniye Şube Müdürlüğü yetkilileri, hayvanın tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağını belirtti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yaralı Ceylan Tedavi Altına Alındı - Son Dakika

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