Yaralı halde bulunan pelikan tedavi altına alındı - Son Dakika

Yaralı halde bulunan pelikan tedavi altına alındı
07.12.2021 10:13
Bilecik'te yaralı halde bulunan pelikan ilk tedavisin ardından Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Celal Acar Yaban Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi gönderildi.
Bilecik'te yaralı halde bulunan pelikan ilk tedavisin ardından Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Celal Acar Yaban Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi gönderildi.
Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Selimiye köyünde akşam saatlerinde bir vatandaş tarafından kanadı yaralı şekilde bulunan pelikan Doğa Koruma ve Milli Parklar Bilecik Şubesi çalışanlarına teslim edildi. Yaralı pelikan ilk Celal Acar Yaban Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi gönderildi. Tedavisi tamamlanan pelikanın tekrar doğaya salınacağı bilgisi alınırken, sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. - BİLECİK
Son Dakika 10:21 Kılıçdaroğlu'nun el hareketi sonrası TBMM'deki tepkiler tutanaklara yansıdı 10:11 RTÜK'teki görevinden alınan İlker Ilgın'ın, 4 maaş birden aldığı ortaya çıktı! 10:02 48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki! 09:55 Sumudica, gazetecinin sorusuna çok sinirlenip basın toplantısını terk etti! 08:53 İrem Derici, ödül törenine eski sevgilisi ile katıldı 06:25 Evde tartışmaya başlayan sevgililer birbirilerini bıçakladı 18:15 Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı 17:54 Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı, 3 futbolcunun yıllık kazancından daha fazla