Yaralı kızıl şahinler tedavi altına alındı - Son Dakika

Yaralı kızıl şahinler tedavi altına alındı
02.12.2021 09:50
Kayseri'nin Pınarbaşı ve Yeşilhisar ilçelerinde vatandaşlar tarafından yaralı şekilde bulunan kızıl şahinler gerekli bakım ve tedavisi için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Kayseri'nin Pınarbaşı ve Yeşilhisar ilçelerinde vatandaşlar tarafından yaralı şekilde bulunan kızıl şahinler gerekli bakım ve tedavisi için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Kanadında yaraları olan ve uçma güçlüğü çeken yaralı şahin kuşlar ekiplerce teslim alındıktan sonra Büyükşehir Belediyesine bağlı Harikalar Diyarı'nda bulunan veteriner hekime gerekli tedavi ve bakımını yaptırmak üzere teslim edildi. Gerekli tedavi ve bakımının yapılmasının ardından şahinler yine ekiplerce teslim alınarak doğal yaşam ortamına bırakılacak. - KAYSERİ
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