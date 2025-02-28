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Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde yaşayan Filistinli Reham Şurab, yardım kutularından geleneksel Ramazan feneri yaparak, Ramazan ruhunu yaşatmaya çalışıyor.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, Ramazan ayını İsrail saldırılarında yıkılan evlerinin enkazında, çadırlarda ve barınma merkezlerinde umutlarını kaybetmeden karşılıyor. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yaşayan Reham Şurab, yıkılan evinin yanındaki çadırda yardım kutularından Ramazan feneri yapıyor. Tüm zorluklara rağmen yokluk içinde Ramazan ruhunu yaşatmaya çalışan Şurab, "Birkaç yıldır fener yapıyorum. Bunları yapmak için gerekli malzemeler mevcuttu, ancak İsrail'in Gazze'ye başlattığı savaş nedeniyle bu malzemeler yok denecek kadar az. Mülteci kampında kaldığım süre boyunca odun yerine gıda yardım paketlerini kullanarak fener yapmaya karar verdim. Ayrıca çocukları sevindirmek ve onları savaş atmosferinden uzaklaştırmak için boş teneke kutulardan basit oyuncaklar yaptım" diye konuştu.

Şurab, dükkanların savaşta yıkıldığını, Gazze'ye malzeme girişinin de olmadığını belirterek, Ramazan feneri yapmak için gerekli malzemelere ulaşmakta zorlandığını ifade etti. İsrail savaş uçaklarının yıktığı evinin enkazına gittiğini ve fener yapımında kullandığı malzemelerin bir kısmını enkaz altından çıkardığını söyleyen Şurab, "Savaşın sona ermesini, yaşam şartlarının iyileşmesini, hayatın normale dönmesini, geçişlerin ve pazarların açılmasını, seyahat edebilmemizi ve çalışabilmemizi umuyorum" ifadelerini kullandı. - HAN YUNUS