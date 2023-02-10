Yardım tırları kilometrelerce kuyruk oluşturdu - Son Dakika
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Yardım tırları kilometrelerce kuyruk oluşturdu

10.02.2023 00:35

Yardım tırları kilometrelerce kuyruk oluşturdu Türkiye 'Tek Yürek' oldu, deprem bölgesine yardım yağıyor Türkiye'de meydana gelen ve 10 ili etkileyen şiddetli depremin ardından ülke tek yürek oldu.

Yardım tırları kilometrelerce kuyruk oluşturdu

Türkiye 'Tek Yürek' oldu, deprem bölgesine yardım yağıyor

HATAY - Türkiye'de meydana gelen ve 10 ili etkileyen şiddetli depremin ardından ülke tek yürek oldu. Ülkenin değişik illerinden gönderilen yardım tırları ve araçlar Hatay'da uzun kuyruklar oluşturdu. Gün boyu gelmeye devam eden yardım tırları ile depremzedelerin ihtiyaçları karşılanmaya çalışılıyor.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğünde yaşanan depremden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da bir yandan enkaz altında kalanlara ulaşma çabaları devam ederken, diğer yandan depremden kurtulanlara ve bölgede görev yapanların ihtiyaçları için Türkiye tek yürek oldu. Hatay'da yardım tırlarının oluşturduğu kilometrelerce uzunluğundaki yardım tırlarındaki malzemeler ihtiyaç sahiplerinin alması için uygun alanlara bırakılıyor.

Kaynak: İHA
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Türkiye, Hatay, Yerel, Güncel, Son Dakika

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