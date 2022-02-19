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Yargıtay'a göre işten ayrılmadan önce başka bir iş bulmak suç değil! Emsal niteliğindeki karar benzer davaları da etkileyecek - Son Dakika

Yargıtay'a göre işten ayrılmadan önce başka bir iş bulmak suç değil! Emsal niteliğindeki karar benzer davaları da etkileyecek

19.02.2022 12:21
Yargıtay'a göre işten ayrılmadan önce başka bir iş bulmak suç değil! Emsal niteliğindeki karar benzer davaları da etkileyecek

Yargıtay'a göre istifa etmeden önce başka bir iş ayarlamak yasalara aykırı değil. Yargıtay fesih için haklı sebepleri bulunan bir işçinin, fesih tarihinden sonraki işsizlik sürecini ve geçim koşullarını nazara alarak, fesihten önce başka bir işe başvurmuş olmasını doğal buldu ve işçinin haklı olduğuna hükmetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel bir şirkette çalışan İ.K., net 2 bin 500 TL maaş alırken banka hesabına bin 750 lira yatırıldığını, kalan kısmının elden verilmesine itiraz etti. Sigorta priminin aldığı maaşın altından yatmasının haksızlık olduğunu öne süren İ.K., noter kanalıyla istifa etti. İş Mahkemesi'nin yolunu tutan İ.K., sigorta primlerinin ise bankaya yatırılan kısım üzerinden eksik ödendiğini, fazla çalışma ve resmi tatil günlerinde çalışmalarının olduğunu, karşılığının kendisine ödenmediğini ve İş Kanunu madde 24/2/e hükmü uyarınca iş akdi haklı sebeple feshettiğini, davalı tarafça ihtarnamede belirtilen süre içerisinde herhangi bir ödeme yapılmaması üzerine işçilik alacaklarının tahsili hedefiyle dava açıldığını dile getirdi.

MAHKEME KIDEM TAZMİNATI ALAMAYACAĞINA HÜKMETTİ

İnegöl İş Mahkemesi, davanın kısmen kabulüne, kıdem tazminatı talebinin reddine, yüzde 15 hakkaniyet indirimi ile fazla çalışma ücretine, yüzde 15 hakkaniyet indirimi ile ulusal bayram ve genel tatil ücretine hükmetti. Mahkeme; davacının davalı iş yerinde çalışmakta iken kamu kurumuna atanmak üzere hazırlık işlemleri yaptığı, atanmasına ilişkin sürecin kesinleşmesi üzerine iş sözleşmesini haklı sebeple feshettiğini beyan etmiş ise de gerçek iradesinin başka kurumda çalışma olgusu olduğu sabit olmakla davacının kıdem tazminatına hak kazanamayacağına dikkat çekti.

KARARA HER İKİ TARAFTA İTİRAZ ETTİ

Mahkeme kararını hem davacı hem de davalı avukatı istinafa götürdü. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi, tarafların istinaf başvurularının esastan reddine kesin olmak üzere karar verdi. Kararda, 'Davacının gerçekteki iş akdinin fesih gerekçesinin memuriyete geçmek olduğu anlaşılmakla kıdem tazminatı talebinin reddi usul ve yasaya uygun bulunmuştur' gerekçesinde bulunulduğunu, yine fazla çalışma alacakları konusunda istinaf incelemesinde bordroların imzalı olması sebebiyle bordrolar detaylı olarak incelenmeden hüküm tesis edildiğine kanaat getirdi. Aynı işyerinde çalışan başka bir işçinin istinafını değerlendiren Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesi, işçilerin kötü niyetli olmadığına hükmetti. Kararı davacı işçi temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

SON SÖZÜ YARGITAY SÖYLEDİ

Emsal nitelikte bir karara imza atan Daire, istifa eden işçinin başka bir iş ayarlamasının kötü niyetli olmadığına dikkat çekildi. Kararda şöyle denildi:

"Fesih için haklı sebepleri bulunduğunu iddia eden bir işçinin, muhtemel fesih tarihinden sonraki işsizlik sürecini ve geçim koşullarını nazara alarak, fesihten önce başka bir işe başvurmuş olması ve bu başvurusunun kabul edilmesinden sonra, iş sözleşmesini feshetmesi, işverenden kaynaklanan haklı fesih olgusunu ortadan kaldırmayacağı gibi bu feshin kötü niyetli olduğu sonucunu da doğurmaz. Zira burada fesih iradesinin doğduğu anda değil de sonradan açıklanması, makul kabul edilebilir insani kaygılardan kaynaklı olup, işvereni zarara uğratma kastı da bulunmadığından, hakkın kötüye kullanılması olarak nitelendirilmesi yerinde olmayacaktır. Hülasa; haklı fesih sonucunu doğuran sebepler işverenden sadır olup, davacı işçilerce bu hak fiilen yeni işe başlanılmasından evvel kullanıldığı gibi fesihten önce iş başvurusu yapılıp kabul edilmesinden sonra kullanılmasının da makul kabul edilebilir insani kaygılardan kaynaklı olduğu anlaşılmıştır. Bu hakkın dürüstlük kuralına aykırı kullanıldığının kabul edilmesi hakkaniyet ve adalet ilkesi ile de bağdaşmayacağından, uyuşmazlığın Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesi'nin kararı doğrultusunda giderilmesine karar verilmiştir."

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Yargıtay'a göre işten ayrılmadan önce başka bir iş bulmak suç değil! Emsal niteliğindeki karar benzer davaları da etkileyecek Yargıtay'a göre işten ayrılmadan önce başka bir iş bulmak suç değil! Emsal niteliğindeki karar benzer davaları da etkileyecek Ellerinde çakmak gazı tutuyorlardı, bomba gibi patladı! İki arkadaş yaralandı Ellerinde çakmak gazı tutuyorlardı, bomba gibi patladı! İki arkadaş yaralandı Öfkeli anne, 6 bin TL'ye yakın ceza yiyen oğluna çakar lamba ile saldırdı Öfkeli anne, 6 bin TL'ye yakın ceza yiyen oğluna çakar lamba ile saldırdı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yargıtay'a göre işten ayrılmadan önce başka bir iş bulmak suç değil! Emsal niteliğindeki karar benzer davaları da etkileyecek - Son Dakika


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