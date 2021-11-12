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Yargıtay Başkanlığı: "2020/2 Esas sayılı içtihatların birleştirilmesi talebi üzerine Yargıtay içtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunca 12.11.2021... - Son Dakika

Yargıtay Başkanlığı: "2020/2 Esas sayılı içtihatların birleştirilmesi talebi üzerine Yargıtay içtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunca 12.11.2021...

12.11.2021 20:04
Yargıtay Başkanlığı: "2020/2 Esas sayılı içtihatların birleştirilmesi talebi üzerine Yargıtay içtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunca 12.11.2021...

Yargıtay Başkanlığı: "2020/2 Esas sayılı içtihatların birleştirilmesi talebi üzerine Yargıtay içtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunca 12.11.2021 tarihinde yapılan toplantıda 'Kooperatiflerin/Yapı Kooperatiflerinin' tacir sayılacağı yönünde karar verildi.

Yargıtay Başkanlığı: "2020/2 Esas sayılı içtihatların birleştirilmesi talebi üzerine Yargıtay içtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunca 12.11.2021 tarihinde yapılan toplantıda 'Kooperatiflerin/Yapı Kooperatiflerinin' tacir sayılacağı yönünde karar verildi." - ANKARA

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yargıtay Başkanlığı: '2020/2 Esas sayılı içtihatların birleştirilmesi talebi üzerine Yargıtay içtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunca 12.11.2021... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yargıtay Başkanlığı: "2020/2 Esas sayılı içtihatların birleştirilmesi talebi üzerine Yargıtay içtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunca 12.11.2021... - Son Dakika
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