Yargıtay\'dan Emsal Tüketici Kararı

14.04.2026 14:27
Kayseri'de Yargıtay, tüketicinin okul ücreti iadesini Hazine'den talep hakkını onayladı.

Kayseri'de bir tüketicinin, özel okula verdiği paranın iadesinin görüldüğü tüketici mahkemesindeki duruşmada tüketici aleyhine karar çıktı. Yapılan itiraz sonucunda Yargıtay, mahkemenin yanlış karar verdiğini, tüketicinin zararının Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan karşılanması gerektiğine hükmederek emsal bir karara imza attı.

Kayseri'de yaşayan Ziya Biçer, çocuğunun eğitim gördüğü Bilfen'e yaptığı ödemenin fazla olduğunu anlayarak iadesi için tüketici hakem heyetine başvurdu. Heyet tüketiciyi haklı görerek paranın iadesine karar verirken, kurum tüketici mahkemesine itiraz etti. Mahkeme, yapılan yargılama sonucunda tüketiciyi haksız bularak paranın iade edilmemesine hükmetti. Bunun üzerine konu Yargıtay'a taşınırken, gelen karar emsal niteliğinde oldu. Yargıtay, mahkemenin yanlış karar vererek tüketiciyi mağdur ettiği yönünde karar vararak, zararın Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hakim adına tüketiciye ödemesine hükmetti.

Kararı değerlendiren Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Bilfen adında özel bir okul tüketicimizden haksız yere bir bedel talep ediyor ve tüketicimiz de kuruma güvenerek bunu ödüyor. Tüketicimiz sonrasında başkalarının ödemediğini öğrenince tekrar talep etmek için hakem heyetine başvuruyor ve heyet tüketicimizi haklı buluyor. Fazla bedelin tüketiciye iadesine karar veriyor. Kurum, tüketici mahkemesine itirazda bulunuyor. Tüketici mahkemesinde aslında elma konusunda açılan bir davada armut konusunda karar veriyor. Konuyla alakalı bir karar değil, çok yanlış bir karar veriyor. Bu karardan dolayı tüketicimizin bir mağduriyeti var. Hakem heyetinden itirazdan sonra giden kararlar tüketici mahkemesinde kesindir. Burada bir gerçek daha ortaya çıkıyor. Tüketici mahkemesinin tüketici aleyhine vermiş olduğu kararlardan kesin olmamasından dolayı bir içtihadın ortaya çıktığını görüyoruz ve bununla ilgili bir yasal düzenleme de bekliyoruz. Tüketici mahkemesinin yanlış karar vermesi ve kesin olmasından dolayı tüketici zararının tazmini için Yargıtay'a gidecek. Bunu Bilfen'den isteyemiyor. Çünkü o konu kapandı. Yanlış karar verilmesinden dolayı Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan talep ediyor. Yargıtay da "Doğru bir karar değil. Dolayısıyla tüketici zarara uğramış, bu zararı Hazine ve Maliye Bakanlığı hakim adına ödeyecek" diyor. Tüketicimiz burada mağduriyetini gidermiş oldu ama ortaya da bir gerçek çıkıyor. Hakim adalete göre karar verecek ama hakimin her verdiği karar doğru değilse bir sorumsuzluk olmamalı. Onlara bir sorumluluk verilmeli. Tüketicimizi tebrik ediyorum. Bu karar mükemmel bir karar" dedi.

"Maddi kazanç peşinde koşarak yapmadım"

Tüketici Ziya Biçer de, "İnsanlar haklarını arasınlar ve sözleşmeyle korunan haklarının peşlerine düşsünler. Hakimler de insan ve onlar da hata yapabilirler. Kesin kararlarında en azından bir telafi yolu olması lazım. Maddi kazanç peşinde koşarak yapmadım. Adaletsizliğe uğradığımdan emin olduğum için bunun peşine düştüm ve sonunda başardık. Uzun bir yoldan sonra böyle bir karara ulaşmak manevi olarak tatmin duygusu veriyor. İnşallah bundan sonra da rücu davası açılır. Onu da gerçekleştirirsek tam anlamıyla istediğimizi yapmış olacağız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yargıtay, Kayseri

