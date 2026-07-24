Yargıtay, Figen Çoban Davasında Cezaları Onadı - Son Dakika
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Yargıtay, Figen Çoban Davasında Cezaları Onadı

Yargıtay, Figen Çoban Davasında Cezaları Onadı
24.07.2026 00:55
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Mehmet Emin Ata Çoban'a 24 yıl, S.Ç.'ye 17 yıl hapis cezası onandı; S.Ç. tahliye edildi.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Yatağan ilçesinde Figen Çoban'ın üzerine benzin dökülerek yakılması sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin davada Yargıtay, eşi Mehmet Emin Ata Çoban'a verilen 24 yıl hapis cezasını onadı. Suça yardım ettiği gerekçesiyle 17 yıl hapis cezasına çarptırılan kayınbirader S.Ç. hakkındaki hüküm ise bozularak tahliyesine karar verildi.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Yatağan ilçesinde 2023 yılında 3 çocuk annesi Figen Çoban'ın öldürülmesine ilişkin davanın temyiz incelemesini tamamladı.

Daire, Mehmet Emin Ata Çoban hakkında verilen 24 yıl hapis cezası ile anne H.Ç. hakkında verilen beraat kararını hukuka uygun bularak onadı.

Kayınbirader S.Ç. hakkındaki 17 yıl hapis cezası ise sanığın suça iştirak ettiğini veya yardımda bulunduğunu gösteren her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle bozuldu. Yargıtay, S.Ç.'nin tahliyesine karar verdi.

Dosya, S.Ç. yönünden yeniden değerlendirme yapılması amacıyla İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi'ne gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Yatağan ilçesine bağlı Yeşilbağcılar Mahallesi Dağdibi mevkisinde 21 Ocak 2023'te meydana gelen olay, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla ortaya çıkmıştı. S.Ç., ihbarında yengesi Figen Çoban'ın üzerine benzin dökerek kendisini yaktığını öne sürmüştü.

Başlatılan soruşturma kapsamında Figen Çoban'ın eşi Mehmet Emin Ata Çoban, kayınbiraderi S.Ç., anne H.Ç. ve komşu V.S. hakkında dava açılmıştı.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Mehmet Emin Ata Çoban'ı "eşe karşı canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. S.Ç.'ye suça yardım ettiği gerekçesiyle 17 yıl hapis cezası verilmiş, H.Ç. ile V.S. ise beraat etmişti.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi, istinaf incelemesinde Mehmet Emin Ata Çoban'ın cezasını 24 yıl hapse çevirmiş, S.Ç. hakkındaki 17 yıllık hapis cezasını ise onamıştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Yargıtay, Figen Çoban Davasında Cezaları Onadı - Son Dakika

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