Yarhisar Müze Gemisi Haftanın 6 Günü Ziyarete Açık

Gölcük ilçesindeki Kavaklı Sahili'nde sergilenen Türkiye'nin ilk karaya yerleştirilmiş su üstü savaş gemisi olan Yarhisar Müze Gemisi, artık haftanın 6 günü ziyaret edilebilecek.

Gölcük Belediyesi tarafından geçen yıl tamamen yenilenen müze geminin ziyaret günlerinde yeni bir düzenlemeye gidildi. Ziyaretçi talepleri doğrultusunda yapılan değişiklikle gemi, sadece pazartesi günleri kapalı olacak. Yarhisar Müze Gemisi, haftanın diğer günlerinde 09.00-12.00 ve 13.30-17.00 saatleri arasında gezilebilecek. Müzeye giriş ücretleri yetişkinler için 5, öğrenciler için ise 3 lira olarak uygulanmaya devam edecek.

Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldı

Türk donanmasında 40 yıl "Keşif-Karakol Gemisi" olarak görev yapan ve 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'nın Ege safhasına katılmasıyla "gazi" unvanı alan TCG Yarhisar, 2005 yılında hizmet dışı kaldı.

Gölcük Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Donanma Komutanlığı işbirliğiyle 27 Ekim 2006'da müze olarak hizmet vermeye başlayan gemi, 19 yıldır ziyaretçilerini ağırlıyor. - KOCAELİ