Yarısı görme engelli 100 genç, AHİD Genel Merkezi'nde satranç turnuvasında yarıştı - Son Dakika
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Yerel

Yarısı görme engelli 100 genç, AHİD Genel Merkezi'nde satranç turnuvasında yarıştı

Yarısı görme engelli 100 genç, AHİD Genel Merkezi\'nde satranç turnuvasında yarıştı

Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) Genel Merkezi'nde düzenlenen 'Şah Mah-100 Engelli Genç' satranç turnuvasında, yarısı görme engelli 100 genç bir araya geldi. Turnuva, engelli gençler arasında kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Turnuva sonunda öğrencilere sertifika ve ödül verilecek.

12.07.2024 13:03
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Yarısı görme engellli 100 genç, Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) Genel Merkezi'nde düzenlenen satranç turnuvasında yarıştı.

AHİD Genel Merkezi'nde "Şah Mah-100 Engelli Genç" satranç turnuvası düzenlendi. Yarısı görme engelli 100 gencin bir araya geldiği satranç turnuvası kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Yarışma hakkında bilgi veren AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman, "Ankaralılar Derneği olarak her daim engelli kardeşlerimizin yanındayız. Bu tarz projelerde de paydaş olduk. Her yaşayan bireyin engelli olabileceğini düşünerek engellilerimizin yanında olduk. Bir nebze de olsa dışarı çıkması, etkinlik yapması ve bir organizasyon içerisinde olması engellileri mutlu ediyor. Onların mutlu olması bizi de mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Görme engelli öğrencilerden Abdurrahman Durdu ise, "Satranç çok güzel bir oyun. Böylesi bir etkinlikte yeni insanlarla tanışma şansı bulacağız. Sadece görme engelliler kendi arasında değil, gören bireylerle de satranç oynayacak. Bu konuda olumlu ve kendimi iyi hissediyorum. Projeye sahip çıkan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

8 ila 15 yaş arası öğrencilerin katıldığı satranç turnuvasında öğrencilere sertifika ve ödül verilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara, Engelliler, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yarısı görme engelli 100 genç, AHİD Genel Merkezi'nde satranç turnuvasında yarıştı - Son Dakika

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