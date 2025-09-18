Yaşadığı mezrada ezan sesi duyan kadın: "Sanki burada yeniden hayat başladı" - Son Dakika
Yaşadığı mezrada ezan sesi duyan kadın: "Sanki burada yeniden hayat başladı"
18.09.2025 10:33
Yılın 5 ayını ilçe merkezinde kalan 7 ayı ise Erzincan'ın Otlukbeli ilçesine bağlı Küçük Otlukbeli köyünün mezrasında yaşayan yaşlı kadın ezan sesi duymak için Kaymakamlıktan talepte bulundu. Bunun üzerine mezraya cihaz kurularak namaz vakitlerinde ezan okunmaya başladı. Mezrada ezan sesi duyan İzzet Ercan (70) isimli kadın, "Sanki burada yeniden hayat başladı" dedi.

Tarihe Otlukbeli Savaşıyla adını yazdıran şehitler diyarı Otlukbeli ilçesinde Kaymakamlık İzzet Ercan isimli kadının mezrada ezan sesi duyulması talebine kayıtsız kalmadı. Az nüfusa sahip ilçede yöre halkı genellikle kışları ilçe merkezinde ikamet ederken yaz ve bahar aylarında tarım ve hayvancılık için köy ve mezralarda hayatlarını idame ettiriyor. Yılın 7 ayını mezrada geçiren İzzet Ercan, mezrayı ziyarete gelen yetkililerden ezan sesini duymak istediği belirtti.

Bunun üzerine mezraya namaz vakitlerinde ezan sesinin geldiği cihaz kuruldu. Bu durumun kendisini oldukça sevindirdiğini belirten İzzet Ercan duygularını şöyle ifade etti:

"Sabah namazına oturduğum zaman sanki Kabe'deki ezanın sesi gelirdi kulağıma. Ramazan'a bir gün kala buraya cihaz geldi. Burada sanki hayat yeniden başladı. Senenin 7 ayı buradayız 5 ayı Otlukbeli'ndeyiz. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Geliyoruz buraya ezan sesine hasret kalıyorduk. Buralar şehit, şüheda yeri. Manevi açıdan burası çok büyük bir alan. Kaymakamlık, müftülükle görüşmüş uygun görmüşler. Ramazan'a bir gün vardı cihazı kurdular. Ezan okunduğu vakit sanki bütün hayat durdu." - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

