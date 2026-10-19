Yaşar Üniversitesi forumunda gençlerin tarımsal dönüşümdeki rolü tartışıldı - Son Dakika
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Yaşar Üniversitesi forumunda gençlerin tarımsal dönüşümdeki rolü tartışıldı

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Yaşar Üniversitesi forumunda gençlerin tarımsal dönüşümdeki rolü tartışıldı
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Yaşar Üniversitesi, 16 Ekim Dünya Gıda Günü kapsamında World Food Forum Türkiye iş birliğiyle 'Gençlik Eylemi: Fikirden Etkiye' temalı forum düzenledi. Forumda akıllı tarım ve gıda kayıplarının önlenmesi ele alındı; gençlerin dönüşümde daha etkin rol alması vurgulandı.

Yaşar Üniversitesi, 16 Ekim Dünya Gıda Günü kapsamında düzenlenen forumda, gençlerin sürdürülebilir tarım ve gıda sistemlerine katkısını ele aldı. Akıllı tarım teknolojileri ve gıda kayıplarının önlenmesine odaklanan forumda, gençlerin çözüm süreçlerinde daha etkin rol almasının önemi vurgulandı.

Yaşar Üniversitesi, World Food Forum (Dünya Gıda Forumu) Türkiye organizasyonu ile 16 Ekim Dünya Gıda Günü kapsamında "Gençlik Eylemi: Fikirden Etkiye" temalı bir açık forum düzenledi. Etkinlik; Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye, Tarım ve Orman Gençlik Konseyi, Yaşar Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi'nin paydaşlığında ve TÜBİTAK Fen Lisesi destekleriyle Selçuk Yaşar Kampüsü'nde gerçekleşti.

Gençlerin tarım ve gıda sistemlerinin sürdürülebilir dönüşümüne katkısını teşvik etmeyi amaçlayan etkinlikte, "Akıllı Tarım İçin Gençlik Eylemi" ve "Sıfır Kayıplı Bir Gıda Geleceği İçin Gençlik Eylemi" başlıkları altında iki açık tartışma gerçekleştirildi. Oturumlarda gençlerin bu dönüşümün neresinde yer aldığı ve neler yapabilecekleri sorusuna yanıtlar arandı.

Gençler değişimin baş aktörü

Etkinliğin açış konuşmasını yapan Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller, gençleri yalnızca geleceğin çiftçileri, bilim insanları, girişimcileri veya karar vericileri olarak değil, bugünün değişim aktörleri olarak konumlandırdıklarını belirtti. Prof. Dr. Kandiller, "Günümüzde tarım ve gıda sistemlerinin sürdürülebilir dönüşümünde yapay zeka, akıllı tarım, gıda kaybının önlenmesi konuları ön plana çıkıyor. Bu noktada gençlerin katkısı çok önemli" dedi.

Yaşar Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi'nde de geleceğin tarım teknolojilerini üreten, sektöre entegre eden işgücünü yetiştirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Prof. Dr. Kandiller sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu amaçla YU-COOP uygulamasını hayata geçirdik. Öğrencilerimiz daha eğitimleri devam ederken, iş yaşamında sektörel deneyim kazanıyorlar ve karar mekanizmalarına katılıyorlar."

Gıdaya erişim temel hak

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık da, sürdürülebilir gıda sistemleri oluşturmak için iş birliğine dikkat çekerek, "Dünyada 645 milyon insan açlıkla mücadele ediyor. Gıda günümüzde ülkeler arası çatışmalarda bir silah haline geldi. Diğer taraftan gıda bir insanlık hakkıdır. Her bireyin gıdaya güvenle ulaşması için tarımsal gıda sistemlerine sahip çıkmalıyız. Bu noktada bilimin merkezi üniversiteler çok önemli. Genç beyinler eğitimlerini burada alıyor. İlk laboratuvarları üniversiteler oluyor. FAO'nun bu yıl ki mottosu "Bugün yenilik yap, yarını besle" bu amaç için üniversitelerimiz ve gençlerle birlikte çalışarak yarınlarda her bireyin güvenle gıdaya erişimi için çalışacağız" dedi.

Kaynak: İHA
Dünya Gıda GünüGençlikTürkiyeEğitimTarımYaşamYerelSon Dakika

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