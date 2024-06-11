Yaşar Üniversitesi, Tohumluk Vakfı ile İş Birliği Protokolü İmzaladı - Son Dakika
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Yaşar Üniversitesi, Tohumluk Vakfı ile İş Birliği Protokolü İmzaladı

Yaşar Üniversitesi, toplumsal gelişmeye katkı sağlamayı amaçlayan Tohumluk Vakfı ile iş birliği protokolü imzaladı. İş birliği kapsamında, eğitim, kültür ve sanat alanında projeler geliştirilecek ve üniversitenin olanaklarından faydalanılacak. Ayrıca tarım alanında akıllı tarım uygulamaları da geliştirilecek.

11.06.2024 10:42
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Yaşar Üniversitesi, Tohumluk Sosyal Yardımlaşma, Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı ile toplumsal gelişmeye yönelik iş birliği protokolü imzaladı.

Köy ve kırsalda toplumsal, kültürel, ekonomik ve sosyal gelişime yardımcı olmayı amaçlayan Tohumluk Vakfı, Yaşar Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı. Selçuk Yaşar Kampüsünde gerçekleşen toplantıya; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu, Akdeniz Uygulama ve Araştırmalar Merkezi Müdürü Prof. Dr. Emre İşeri, Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Etki Ofisi Yöneticisi Öğretim Görevlisi Kevser Çimenli, Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Süleyman Necip Özbey, Uluslararası Proje Destek Ofisinden Nazlıcan Gözaçan, Tohumluk Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Ayhan, Tohumluk Vakfı Yöntem Kurulu Üyesi Ümit Özşaşal, Tohumluk Vakfı İzmir Temsilcileri Hürmüz Demirezer, Mehtap Acarer, Doğukan Tokçin, Serap Vural, Tolga R. Alanyalı, Ali Öztürk katıldı.

İş birliği protokolü, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu ve Tohumluk Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Ayhan tarafından imzalandı. Prof. Dr. Kazançoğlu, Yaşar Üniversitesinin 2021-2022 akademik yılında eğitime başlayan Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ve bu alanda gerçekleşen akademik çalışmalar hakkında bilgi verdi. Tohumluk Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Ayhan ise vakfın çalışma alanlarından ve projelerinden bahsederek üniversitelerle yaptıkları iş birliklerinin önemine dikkat çekti.

İş birliği kapsamında; eğitim, kültür ve sanat alanında üniversitenin öğretim elemanları ve öğrencilerinin yer alacağı projeler geliştirilmesi ve uygulanacak. Tohumluk Vakfı tarafından kırsalda yürütülmekte olan projelerin çıktılarını gerektiğinde Yaşar Üniversitesi ile paylaşılacak ve bu amaçla üniversitenin spor, konferans ve tiyatro salonlarının kullanılacak, tarım alanında üniversitede yer alan Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi iş birliği ile akıllı tarım uygulamaları geliştirilecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

Sanat, Kültür, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yaşar Üniversitesi, Tohumluk Vakfı ile İş Birliği Protokolü İmzaladı - Son Dakika

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