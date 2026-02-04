Bir İnancın İzinde: Rıza Oylum'un Alevi-Bektaşilik Fotoğraf Sergisi Kartal'da

(İSTANBUL) - Rıza Oylum'un altı ülkede izini sürdüğü Alevi-Bektaşi yaşamı, ritüelleri ve mekanlarını konu alan fotoğraf sergisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde 7 Şubat'ta açılacak.

Belgesel yönetmeni ve öğretim görevlisi Rıza Oylum'un altı farklı ülkede çektiği fotoğraflardan oluşan Yaşayan Alevi-Bektaşilik sergisi, üç hafta boyunca ziyaret edilebilecek.

İran, Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'ta gerçekleştirilen saha çalışmalarının ürünü olan sergi; insan portrelerinden kutsal kabul edilen mekanlara, cem ritüellerinden semahlara, lokma dağıtımlarından gündelik ibadet pratiklerine uzanan geniş bir görsel anlatı sunuyor. Fotoğraflar, Oylum'un "Ali'nin İnsanları" belgesel projesi kapsamında yaptığı yolculuklar sırasında çekildi.

Sergi, Alevi-Bektaşi inancının temel kavramları etrafında şekillenen yaşam biçimlerini bugünün dünyası içinde görünür kılmayı amaçlıyor. İnancı yalnızca tarihsel ya da folklorik bir çerçevede ele almak yerine yaşayan, dönüşen ve kuşaktan kuşağa aktarılan bir hafıza olarak ele alan çalışma; kamusal alanda giderek silikleşen kültürel izlere dikkati çekiyor.

"Yaşayan Alevi-Bektaşilik", bir fotoğraf sergisinin ötesinde, coğrafyalar arası ortaklıkları, farklılıkları ve süreklilikleri belgeleyen görsel bir tanıklık sunarak, Alevi-Bektaşi toplumunun bugünkü varoluş haline dair düşünmeye çağırıyor."