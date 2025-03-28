Yaşlı Çifte Bayram Ziyareti

Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, Ramazan Bayramı dolayısıyla Döşemealtı Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimine kayıtlı hastalardan 92 yaşındaki Yaşar- Muslu Tevke çiftini evlerinde ziyaret etti.

Özkan'ın yaptığı ziyarette, Döşemealtı Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri ekibi de hazır bulunarak hastaların genel sağlık kontrollerini gerçekleştirdi. Yapılan muayenelerin ardından İl Sağlık Müdürü Özkan, Tevke çiftine çiçek ve çeşitli hediyeler takdim ederek bayramlarını kutladı. Ziyaret, hasta yakınları ve sağlık ekibinin de katılımıyla sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşti.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, evde sağlık hizmetlerinin, özellikle yaşlı ve kronik hastalığı bulunan bireyler için büyük bir önem taşıdığını belirterek, "Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine kolay erişimini sağlamak ve onların yanında olduğumuzu hissettirmek bizim öncelikli görevlerimizden biridir. Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında yürütülen çalışmalarla, yatağa bağımlı ve hareket kısıtlılığı bulunan hastalara en kaliteli sağlık hizmetini sunmaya devam edileceğiz" dedi.

Özkan, "Bayramlar, birlik ve beraberliğin en güzel şekilde yaşandığı özel günlerdir. Bu vesileyle başta tüm sağlık çalışanlarımız olmak üzere, hastalarımızın ve tüm vatandaşlarımızın Mübarek Ramazan Bayramını en içten duygularımla kutluyorum" dedi. - ANTALYA