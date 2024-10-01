Yaşlılar Günü'nde Hastane Ziyareti - Son Dakika
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Yaşlılar Günü'nde Hastane Ziyareti

Yaşlılar Günü\'nde Hastane Ziyareti

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi, yaşlı hastaları ziyaret ederek onların toplumdaki önemine dikkat çekti.

01.10.2024 16:45
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Aydın Atatürk Devlet Hastanesi yöneticileri 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla hastanenin çeşitli servislerinde yatan yaşlı hastaları ziyaret etti.

Hastane yönetimi, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla hastanede tedavi gören yaşlıları ziyaret ederek yaşlıların toplumdaki önemine dikkat çekti.

Ziyaretler sırasında, hastanede yatan yaşlı bireylerle yakından ilgilenen hastane yöneticileri, onlara çiçekler takdim ederek sohbet etti. Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nden ziyaretle ilgili yapılan açıklamada, "Yaşlılarımız toplumumuzun değerli birer hazinesidir. Yaşlılarımızın hayatları boyunca kazandıkları bilgelik ve tecrübe, bizlere yön gösterir ve geçmişimizin bir parçasını temsil eder. Yaşlılarımıza sevgi ve destek sunarak, onların yaşam kalitesini artırabiliriz. Yaşlılarımızı sadece bir günde değil, her zaman hatırlayıp, daima sevgi, saygı ve hürmet göstermek üzerimize bir borçtur. Bu duygu ve düşüncelerle 1 Ekim Dünya Yaşlılar gününü kutluyor, bütün yaşlılarımıza ömür boyu sağlıklı ve huzurlu bir yaşam temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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