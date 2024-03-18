Yaşlılar Haftası'nda Tepebaşı Bölgesi'nde Hatıra Ormanı Oluşturuldu - Son Dakika
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Yaşlılar Haftası'nda Tepebaşı Bölgesi'nde Hatıra Ormanı Oluşturuldu

Yaşlılar Haftası\'nda Tepebaşı Bölgesi\'nde Hatıra Ormanı Oluşturuldu

Tepebaşı Bölgesi Karalan Mahallesi'nde, Yaşlılar Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Serkan Ceyhan, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm Dr. Gözde Pakize Gök ve sağlık personelleri, Orman Bölge Müdürlüğü'nün katkılarıyla birlikte yaşlılar adına hatıra ormanı oluşturmak için bir araya geldi. Etkinlikte, Karalan Mahallesi'nde özel bir alana sertifikalı fidan dikimi yapıldı. Oluşturulan hatıra ormanı, toplumun büyüklerine olan saygı ve sevgiyi simgelemektedir. Fidan dikimi etkinliği, gelecek nesillere yaşlıların hatırasını yaşatmayı ve yeşil alanların artmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

18.03.2024 18:00  Güncelleme: 18:03
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Yaşlılar Haftası etkinlikleri çerçevesinde Tepebaşı Bölgesi Karalan Mahallesi'nde fidan dikimi yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Serkan Ceyhan, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm Dr. Gözde Pakize Gök ve sağlık personelleri, Orman Bölge Müdürlüğü'nün katkılarıyla birlikte yaşlılar adına hatıra ormanı oluşturmak için bir araya geldi. Etkinlik çerçevesinde, Karalan Mahallesi'nde bulunan özel bir alana, yaşlıların adına sertifikalı fidan dikimi gerçekleştirildi. Yaşlılar Haftası'nı kutlamak adına düzenlenen etkinlikte oluşturulan hatıra ormanının toplumun büyüklerine olan saygısını ve sevgisini simgelemesi amaçlandı.

Op. Dr. Serkan Ceyhan, yaşlıların toplumun önemli bir parçası olduğunu ve onlara olan saygı ve sevginin önemini vurgulayarak, böylesine anlamlı bir etkinlikte bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Fidanlar gelecek nesillere yaşlıların hatırasını yaşatacak

Gelecek nesillere yaşlıların hatırasını yaşatacak ve yeşil alanların artmasına katkı sağlayacak hatıra ormanının oluşturulduğu etkinlikte konuşan Kamu Hastaneleri Başkan Yardımcısı Gözde Pakize Gök ise, yaşlıların bilgi ve tecrübelerinden faydalanmanın toplum olarak bir zenginlik olduğunu ve bu etkinliğin bunu yansıması olduğunu ifade etti. Orman Bölge Müdürlüğü'nün destekleriyle gerçekleştirilen fidan dikimi etkinliği, yaşlılara olan saygı ve sevginin bir göstergesi olarak ön plana çıktı. Katılımcılar, fidan dikimi sırasında bir araya gelerek hem doğayı koruma bilincini artırdılar hem de yaşlılara olan minnet ve şükranlarını dile getirdiler. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yaşlılar Haftası'nda Tepebaşı Bölgesi'nde Hatıra Ormanı Oluşturuldu - Son Dakika

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