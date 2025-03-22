Yaşlılar Haftası'nda Ziyaretler - Son Dakika
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Yaşlılar Haftası'nda Ziyaretler

Yaşlılar Haftası\'nda Ziyaretler

Bulanık Kaymakamı Koşansu, yaşlıları ziyaret ederek taleplerini dinledi ve destek sözü verdi.

22.03.2025 14:26
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Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, 'Yaşlılar Haftası' çerçevesinde yaşlıları ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nazire Korkmaz ile birlikte yaşlı vatandaşları ziyaret etti. 'Yaşlılar Haftası' dolayısıyla ekiplerin yaşlı vatandaşlarla birebir ilgilenerek onların taleplerini dinlediğini aktaran Kaymakam Koşansu, "Her zaman olduğu gibi kapı kapı dolaşıyor, yalnız yaşayan veya desteğe ihtiyaç duyan büyüklerimize ulaşmaya devam ediyoruz. Bizler onların hayatlarını kolaylaştırmak, yalnız olmadıklarını hissettirmek ve yüzlerinde bir tebessüm oluşturmak için çalışıyoruz. Bulanık Kaymakamlığı olarak çalınmadık kapı, dokunulmadık yürek bırakmıyoruz" dedi.

Bu tür etkinliklerin büyüklerin hatırlanması ve toplumda yaşlılara yönelik farkındalık oluşturulması açısından önemli olduğunu vurgulayan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nazire Korkmaz da, "Yaşlılar Haftası vesilesiyle Bulanık Kaymakamlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ilçe genelinde yalnız yaşayan veya çeşitli ihtiyaçları bulunan yaşlı vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz" ifadelerimi kullandı. - MUŞ

Kaynak: İHA

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