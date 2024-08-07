Yaşlılar, hayallerini gerçekleştiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yaşlılar, hayallerini gerçekleştiriyor

Yaşlılar, hayallerini gerçekleştiriyor

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki bakım evlerinde kalan yaşlı vatandaşlar, 'Ertelenmiş Hayaller-Hayallerimi Gerçekleştiriyorum' projesi kapsamında hayalini kurdukları meslekleri temsili olarak gerçekleştirdi. 85 yaşındaki Mehmet Göven, öğretmenlik yaparken; 80 yaşındaki Mustafa Ulusoy da tır kullandı.

07.08.2024 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki bakım evlerinde kalan yaşlı vatandaşlar, "Ertelenmiş Hayaller-Hayallerimi Gerçekleştiriyorum" projesi kapsamında hayalini kurdukları meslekleri temsili olarak gerçekleştirdi. 85 yaşındaki Mehmet Göven, öğretmenlik yaparken; 80 yaşındaki Mustafa Ulusoy da tır kullandı.

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, huzur evlerinde barınan yaşlıların küçük yaşlardan itibaren hayal ettikleri, ama fırsatını bulup da yapamadıkları meslekleri temsili olarak yapabilmelerine yönelik proje hazırladı. Proje kapsamında 85 yaşındaki Mehmet Göven öğretmenlik mesleğini Yozgat Fatma Temel Turhan Ortaokulu'nda gerçekleştirdi. Mehmet Göven, okulda zil çalıp, temsili öğrencilerin sınıfa girdi. Öğrencileri selamlayan Göven, hayatından kesitler paylaştı.

"Belki de ilk mutlu olduğum an bu"

Mehmet Göven (85), ders sonrasında "Öğretmenlik hayalim vardı, bunu da bana yaşatanlara çok teşekkür ederim. Mutlu oldum, bu yaşımda en mutlu olduğum anlardan birisi bu. Belki de ilk mutlu olduğum an bu çünkü biz de kolay kolay insanlar mutlu olmaz. Olamazlar, iddia ediyorum ben bunu. Ama böyle hayalinin gerçek olmasından mutlu olur" dedi.

Tır kullandı, mutluluğu yüzüne yansıdı

Küçük yaşlardan itibaren tır kullanma hayali kuran huzurevi sakinlerinden 80 yaşındaki Mustafa Ulusoy da hayalini İl Özel İdaresi Makine Parkı'nda gerçekleştirdi. Yüksek tonajlı kamyonda direksiyon başına geçen Mustafa Ulusoy, "Dünyada en çok sevdiğim meslek tır şoförlüğü ile çiftçilik. Ben bu işleri çok sevdim. Çiftçilik de çok yaptım, ticaret de yaptım. Balcılık da yaptım, davarcılık da yaptım, ticaret de yaptım, fakat bu işler hiç aklımdan çıkmadı, tırcılık ile çiftçilik. Su sulamayı çok severim. Fıskiyeleri çalıştırırım, çay kurarım, 10- 15 kişi çağırırım, otururuz, yer içeriz. Bu meslekleri seviyorum" diye konuştu.

"Amcamızın hayalini yerine getirmiş olduk"

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal ise şunları söyledi:

"İl Müdürlüğü olarak 'Hayallerimi Gerçekleştiriyorum' projesi kapsamında, huzurevinde kalan yaşlılarımızın hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Mustafa amcam da tır kullanmayı arzu ettiğini ve bunu gerçekleştiremediğini söyleyince biz de amcamızın hayalini yerine getirmiş olduk. Biz de mutluyuz, amcam da çok mutlu. Biz görevimizi yaptık."

Kaynak: ANKA

Mustafa Ulusoy, Yozgat, Yerel, Yerel, Yaşam, Yaşam, Güncel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yaşlılar, hayallerini gerçekleştiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:07 Hastanede çirkin saldırı Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı Hastanede çirkin saldırı! Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı
19:46 Azez’de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı Azez'de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı
19:13 Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken “Siri“ sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken "Siri" sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin
18:28 Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye’de erişime engellendi Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'de erişime engellendi
16:07 Aydın, Muğla ve Balıkesir’de orman yangını Alevler yerleşim yerlerine ulaştı Aydın, Muğla ve Balıkesir'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı
10:28 İtalya’da erkek olmadan üreyen köpek balıkları, bilim insanlarını şaşırttı İtalya'da erkek olmadan üreyen köpek balıkları, bilim insanlarını şaşırttı
10:21 Instagram yasağı şarkıcı Hadise’yi isyan ettirdi Instagram yasağı şarkıcı Hadise'yi isyan ettirdi
10:09 İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu
10:09 Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü
10:03 Mehmet Şimşek’ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum Mehmet Şimşek'ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum
09:23 Beyaz Saray’ı çıldırtan telefon İsrail, Haniye’yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş Beyaz Saray'ı çıldırtan telefon! İsrail, Haniye'yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş
09:02 Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 22:25:58. #1.12#
SON DAKİKA: Yaşlılar, hayallerini gerçekleştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement