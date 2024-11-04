Yaşlılık Maaşıyla Geçinemiyor - Son Dakika
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Yaşlılık Maaşıyla Geçinemiyor

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Kadirli'de Ahmet Ödül, 4 bin lira maaşla geçinemediğini ve evini yapamadığını belirtti.

04.11.2024 12:05
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Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE)- Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşlılık maaşı ile geçinen Ahmet Ödül, maaşının yetmediğini, depremde uçan mutfak çatısını dahi yaptıramadığını söyledi. Geçinmekte zorlandığını ifade eden Ödül, "Bir çorba içsen dahi 80 lira, 70 lira, 60 lira. Ben 4 bin lira parayla geçinemem bu evi de yapamam" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Cengiz Topel Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Ödül yaşlılık maaşı 4 bin 180 lira ile geçinemediğini, depremde yıkılan mutfağının çatısını da yaptıramadığını ifade etti. Ahmet Ödül, şöyle konuştu:

"6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde mutfağımın çatısı uçtu. Eşin, dostun, akrabanın yardımıyla bu kulübeyi bu şekle getirdik. Benim zaten yapacak bir imkanım yok. Asgari ücret 17 bin, emekli 12 bin 500 lira, benim 4 bin küsür lira. Onlar geçinemiyor ben de geçinemiyorum, çaresizim. 4bin lira ile ne yapmam gerekiyor? Evime mi alayım, elektrik parasını vereyim, su parası mı vereyim? Bir kızım okuyor, ben eşimden ayrıyım. Yalnız başıma yaşıyorum. Ben yapamıyorum zaten. 4 bin liranın ne anlamı var ki. Değeri yok. Para düşük, her şey yüksek fiyatlı. 4 bin lira ile ne yapılır? 4 bin küsur lira ile çarşıya gittiğin zaman 2 poşet şey alırsın gelirsin. 3 tane ekmek, 5 tane sebze meyve aldığın zaman iki poşet, para bitiyor gidiyor zaten. Enflasyon yüksek. Bir iş yok güç yok. Bu yaştan sonra benim ne yapmam gerekiyor? Yağmur yağdığı zaman hep su doluyor içeriye. Bir iş versinler bana helal paramla kazandığım parayla evimin tamiratını yaptırayım. Bir çorba içsen dahi 80 lira, 70 lira, 60 lira. Ben 4 bin lira parayla geçinemem bu evi de yapamam."

Kaynak: ANKA

Osmaniye, Kadirli, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yaşlılık Maaşıyla Geçinemiyor - Son Dakika

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