Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay YENİ Parti’ye geçti - Son Dakika
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Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay YENİ Parti’ye geçti

Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay YENİ Parti’ye geçti
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Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katıldı. Günay, YENİ Parti'nin Muğla'daki ilk belediye başkanı oldu; CHP'li belediye meclis üyeleri de onunla birlikte YENİ Parti'ye geçti.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA)- Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katıldı. Günay, YENİ Parti'nin Muğla'daki ilk belediye başkanı oldu. CHP'li belediye meclis üyeleri de Günay'la birlikte partiden istifa ederek YENİ Parti'ye geçti.

Günay'ın YENİ Parti'ye katılımı dolayısıyla Yatağan Belediyesi önünde program düzenlendi. Belediye önünde toplanan partililer ve beraberindekiler, YENİ Parti Yatağan İlçe Başkanlığı binasına yürüdü.

Yürüyüşün ardından Günay ve beraberindeki belediye meclis üyeleri YENİ Parti'ye katıldı.

Günay, şunları söyledi:

"Bugün YEN, Parti'ye katılmak üzere buradayız ama bu bugün verdiğimiz bireysel bir karar değil. Biz bu kararı önce üyelerimizle toplandık, sonra ilçe yönetimimizle, gençlik kollarımızla, kadın kollarımızla, belediye meclisimizle ve bize oy veren, vermeyen tüm Yatağan halkımızla ortak istişare üzerinde aldık. Yani bu karar Yatağan'ın ortak iradesidir. Bizim bugüne kadar emek verdiğimiz, mücadele ettiğimiz baba ocağı Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmak hiç de kolay değil. Bunu en çok kendimden biliyorum. Baba ocağına duyduğumuz saygı ve vefayı yüreğimizde taşıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi mirasını geride bırakarak değil, sahip çıkarak YENİ Parti'ye geçiyoruz. Biz geçmişimizi inkar etmeden, inandığımız değerleri kararlılık içinde aynı heyecan ve aynı azimle bir çatı altında geleceğe taşıyoruz. Biz en başından beri fikren, zikren ve yürekten genel başkanımızın yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Bugün de size Yeni Parti rozetim ikle buradayım. Bunun da ayrı bir gururunu yaşıyorum. Bu rozeti Genel Başkanımız Özgür Özel taktı."

Mesut Günay'ın YENİ Parti'ye geçmesiyle birlikte parti, Muğla'da ilk kez bir belediye başkanını bünyesine katmış oldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay YENİ Parti’ye geçti - Son Dakika

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