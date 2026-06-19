Yavru Karga Kurtarıldı - Son Dakika
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Yavru Karga Kurtarıldı

Yavru Karga Kurtarıldı
19.06.2026 09:14
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Erzincan'da itfaiye, düşen yavru kargayı yuvasına yerleştirirken karga aile zor anlar yaşattı.

Erzincan'da yuvasından düşen yavru karga, itfaiye ekiplerince yeniden yuvasına yerleştirildi. Yavrularını korumaya çalışan anne ve baba karga, vatandaşlara, kedilere ve kurtarma çalışması yapan ekiplere zor anlar yaşattı.

Erzincan'ın İnönü Mahallesi'nde yuvasından düşen bir yavru karga, mahallede hareketli anların yaşanmasına neden oldu. Yavrularını korumak için adeta seferber olan anne ve baba karga, gün boyunca sokakta nöbet tutarken, ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Yavrularını koruma içgüdüsüyle hareket eden kargalar, sokaktan geçen vatandaşların üzerine zaman zaman alçak uçuş yaptı. Bölgedeki kedileri de yavruya yaklaştırmayan kargalar, herkesi potansiyel tehdit olarak gördü. Bazı vatandaşlar ise kargaların pençe ve gagalı saldırılarıyla karşı karşıya kaldı.

Olayın en dikkat çeken yönlerinden biri ise anne karganın yavrusunu beslemek için gösterdiği çaba oldu. Aç kalan yavrusunu doyurmak için çevrede bulduğu ekmek parçalarını su birikintilerinde yumuşatan anne karga daha sonra ekmek parçalarını yavrusuna taşıyarak besledi. Anne karganın içgüdüsel davranışları çevrede bulunan vatandaşların da ilgisini çekti.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, güvenlik önlemleri altında yavru kargayı bulunduğu yerden alarak, yeniden yuvasına yerleştirmek için çalışma başlattı. Ancak kargalar, kurtarma operasyonu yapan itfaiye personeline de saldırmaya çalıştı.

Zaman zaman zor anların yaşandığı kurtarma çalışması başarıyla tamamlanırken, yavru karga yeniden yuvasına konuldu. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilirken, yaşananlar cep telefonu kameralarına da yansıdı.

Yavrusuna kavuşan karga ailesinin sakinleşmesiyle mahalledeki hareketlilik sona erdi. Vatandaşlar ise yavru kuşun güvenli bir şekilde yuvasına ulaştırılmasını sağlayan itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yavru Karga Kurtarıldı - Son Dakika

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