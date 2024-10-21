Yavru Kedi Ağaçtan Yaş Mamayla İndirildi - Son Dakika
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Yerel

Yavru Kedi Ağaçtan Yaş Mamayla İndirildi

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Erzincan'da, köpeklerden korkup ağaca çıkan yavru kedi, yaş mamayla ikna edilip kurtarıldı.

21.10.2024 08:40
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Ağaçtan aşağı inmeyen yavru kedi yaş mamayla ikna edildi

ERZİNCAN - Erzincan'da sokak köpeklerinden korkup ağaca çıkan yavru kedi, aşağı inemeyince devreye vatandaşlar girdi. Yavru kedi yaş mamayla ikna edilip aşağı indirildi.

Erzincan merkezde cadde kenarındaki kaldırım üzerinde bulunan ağaçta miyavlayan yavru kedi yoldan geçen vatandaşların dikkatini çekti. Köpeklerden korkup ağaca çıkan yavru kediyi indirmek için Zühal Atalay isimli vatandaş arkadaşıyla birlikte kolları sıvadı. Bir süre aşağı inmemek için direnen yavru kediye daha sonra yaş mama getirilerek koklatıldı. Yaş mamanın kokusunu alan yavru kedi direnişini bırakarak aşağı inmeye ikna edildi.

Yavru kedi aşağıda yaş mamasını yerken vatandaşlar da mutlu oldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yavru Kedi Ağaçtan Yaş Mamayla İndirildi - Son Dakika

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