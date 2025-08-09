Yaykın Köyü\'nde Yeni Su Kaynağı Hizmete Girdi

Sinop'un Dikmen ilçesine bağlı Yaykın köyünde yeni su kaynağı ve hattı törenle hizmete girdi.

6 bin 200 metre mesafeden getirilen yeni kaynak ile köy halkı artık sağlıklı, kesintisiz ve kaliteli içme suyuna kavuştu. Proje sayesinde Yaykın'da uzun yıllardır yaşanan su sıkıntısı tamamen çözüldü.

Törende konuşan yetkililer, projeye katkı sağlayan kurum ve kişilere teşekkür ederek yeni içme suyu hattının köy halkına sağlık, bolluk ve huzur getirmesini diledi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından katılımcılar, su kaynağını yerinde inceledi. Köy halkı, hizmetin hayata geçmesinde emeği geçen herkese minnettarlıklarını ifade etti.

Açılış törenine Dikmen Kaymakamı Oğuzhan Doğancı, Dikmen Belediye Başkanı Adnan Acar, İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin Türkmen, AK Parti İlçe Başkanı Ergün Toygar, Yaykın Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği yönetimi, köy muhtarı ve çok sayıda vatandaş katıldı. - SİNOP