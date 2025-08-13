Hatay'ın Yayladağı ilçesinde çıkan orman yangınında görev yapan personele Kızılay ekipleri; kumanya, su ve ayran desteğinde bulundu.
Yayladağı ilçesi Arslanyazı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkmıştı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle alevler 16. saatte kontrol altına alınmıştı. Kızılay Hatay ekipleri yangın söndürme çalışmalarının yürütüldüğü bölgede görevli personele ve yangından etkilenen vatandaşlara destek verdi. Yangının başladığı ilk andan itibaren sahada aktif olarak görev alan ekipler, acil ihtiyaçların karşılanması için kumanya, su ve ayran dağıttı. Kızılay yetkilileri, ülke genelinde yangınla mücadele eden tüm ekiplere destek olmaya devam edeceklerini ifade ettiler. - HATAY
Son Dakika › Yerel › Yayladağı'ndaki Yangın İçin Kızılay Desteği - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?