Yaz Aylarında Kan Bağışları Azaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Yaz Aylarında Kan Bağışları Azaldı

Yaz Aylarında Kan Bağışları Azaldı
21.07.2025 15:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Kızılay Kan Bağışı Merkezi Müdürü, yazın kan bağışındaki düşüşe dikkat çekti ve vatandaşları bağışa davet etti.

Manisa Kızılay Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Özgür Kalendaroğlu, yaz mevsimi dolayısıyla havaların aşırı sıcak olması, okulların tatile girmesi ve vatandaşların şehir dışında bulunmalarından dolayı kan bağışlarında ciddi bir azalma meydana geldiğini belirterek, "Stoklarımızda önemli ölçüde düşmeler mevcut. Aşırı sıcaklar kan bağışına engel değil. Tüm ekiplerimizde ve mobil araçlarımızda klimalarımız var. Orada yetkili doktorlarımızın ve personelimizin gözetiminde kan bağışı alınıyor" dedi.

Türkiye'de en fazla kan bağış toplayan merkezler arasında yer alan Manisa Kızılay Kan Bağışı Merkezi'nin Müdürü Dr. Özgür Kalendaroğlu, 2025 yılı için koydukları 70 bin ünite kan bağışı hedefinde yılın ilk 6 ayında 34 bin 500 ünite kan bağışıyla yüzde 98 oranında gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yılın geriye kalan 6 ayında hedefi yakalamak adına tüm ekip ile çaba sarf edeceklerini vurgulayan Dr. Kalendaroğlu, "Geri kalan aylarda da yaklaşık bu kadar kan bağışı alıp hastalarımızın hizmetine sunmak durumundayız. Şu anda hedeflerimizin yüzde 98'ini gerçekleştirdik. Manisa Kan Bağış Merkezi olarak ilimizdeki hastaların kan ve kan ürünlerini ihtiyacını karşılamak için önümüzdeki dönem için yoğun bir çalışma içerisindeyiz" diye konuştu.

"Yaz aylarında kan bağışlarında azalma yaşanıyor"

Yaz mevsimi dolayısıyla havaların aşırı sıcak olması, okulların tatile girmesi ve vatandaşların şehir dışında bulunmalarından dolayı kan bağışlarında ciddi bir azalma meydana geldiğini vurgulayan Manisa Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Kalendaroğlu, "Kan bağışlarında bu sebeplerden dolayı azalma meydana geldi ama hastalarımızın kan ihtiyaçları devam ediyor. Bu süreçte kan ihtiyacını temin etmekte sıkıntı yaşıyoruz. Stoklarımızda önemli ölçüde düşmeler mevcut. Aşırı sıcaklar kan bağışına engel değil. Tüm ekiplerimizde ve mobil araçlarımızda klimalarımız var. Orada yetkili doktorlarımızın ve personelimizin gözetiminde kan bağışı alınıyor. Gerekli tansiyon ölçümleri, ateş ölçümleri, nabız ölçümleri yapılıyor. Yeterli süre dinlendirildikten sonra tüm değerleri normale döndürdükten sonra bağış merkezini terk etmesine müsaade ediyoruz. Bu yüzden sıcak havaların kan bağışına bir engel olarak görmesin vatandaşlarımız" dedi.

"Günlük en az 250-300 ünite kan bağışı almalıyız"

Yılın ilk 6 ayında hedefi tutturduklarını vurgulayan Manisa Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Kalendaroğlu, Ramazan ayı dışında bir sıkıntı yaşamadıklarını belirterek, yılın geri kalan son altı ayında da bu ihtiyacın karşılanması için 18-65 yaş arası tüm vatandaşları düzenli kan bağışına davet ettiklerini vurguladı. Dr. Kalendaroğlu, "Bu aylarda kan ihtiyacını karşılayabilmemiz için bizim günlük 250-300 ünite civarında kan bağışı almamız gerekiyor. O yüzden tüm vatandaşlarımızı, ekiplerimize kan bağışına davet ediyoruz" dedi.

Vatan savunmasında önemli görevler üstlenen Mehmetçiklerin kan bağışına da önemli destek verdiğini ifade eden Manisa Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Kalendaroğlu, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizle iş birliği halinde kan bağışı organizasyonları düzenliyoruz. Yetkili komutanlarımızla görüştüğümüzde bize bu konuda çok ciddi destek oldular. Yaz döneminde kan bağışlarının düşüşüne karşı onlarla da iş birliği içerisinde kışlalarda Mehmetçiğimizden kan bağışı alacak ekipleri düzenleyeceğiz. Onlara da bu anlamda halkımız adına, hastalarımız adına teşekkürlerimizi sunuyoruz" şeklinde konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Kızılay, manisa, Sağlık, Yerel, Yaşam, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yaz Aylarında Kan Bağışları Azaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karaburun’da balıkçıların ağına denizaltı torpidosu takıldı Karaburun'da balıkçıların ağına denizaltı torpidosu takıldı
Eskişehir’de nehre giren iki çocuk kayboldu Eskişehir'de nehre giren iki çocuk kayboldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: KKTC ile diplomatik ve siyasi ilişki kurulmalı adaletsizlik artık son bulmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan: KKTC ile diplomatik ve siyasi ilişki kurulmalı adaletsizlik artık son bulmalı
Ünlü futbolcu itiraf etti Ronaldo’yla tokalaştığı için ellerini yıkamamış Ünlü futbolcu itiraf etti! Ronaldo'yla tokalaştığı için ellerini yıkamamış
Milli atlet Mazlum Demir, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu Milli atlet Mazlum Demir, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu
Barış Alper’e İngiltere’den dev teklif Barış Alper'e İngiltere'den dev teklif
MİT Başkanı İbrahim Kalın’dan kritik hamle Siyasi partilerle görüşecek MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan kritik hamle! Siyasi partilerle görüşecek
Takımda kimse kalmadı Galatasaray’da 18 ayrılık birden Takımda kimse kalmadı! Galatasaray'da 18 ayrılık birden
Trabzonspor hazırlık maçında gol oldu yağdı Trabzonspor hazırlık maçında gol oldu yağdı
Dünyaca ünlü yıldız şaşkına döndü: Galatasaray’a gitmesi inanılmaz Dünyaca ünlü yıldız şaşkına döndü: Galatasaray'a gitmesi inanılmaz
Dışişleri Bakanı Fidan’dan kritik temaslar Gündemde Suriye var Dışişleri Bakanı Fidan'dan kritik temaslar! Gündemde Suriye var

15:12
Bangladeş’te savaş uçağı okul kampüsüne düştü: En az 18 kişi hayatını kaybetti
Bangladeş'te savaş uçağı okul kampüsüne düştü: En az 18 kişi hayatını kaybetti
15:09
Soruşturma açılan 29 kişi kim Bakan Tekin “Aralarında polisler de var“ diyerek açıkladı
Soruşturma açılan 29 kişi kim? Bakan Tekin "Aralarında polisler de var" diyerek açıkladı
14:26
Altan Öymen’in cenaze törenine damga vuran görüntü
Altan Öymen'in cenaze törenine damga vuran görüntü
14:09
Camide komşusunun boğazını kesen caninin ifadesi en az olay kadar vahim
Camide komşusunun boğazını kesen caninin ifadesi en az olay kadar vahim
13:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan süreç mesajı: İmralı her türlü desteği veriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan süreç mesajı: İmralı her türlü desteği veriyor
20:50
Sokakta yürürken 142 metre uzaklıktan ateşlenen havalı tüfek mermisiyle öldü
Sokakta yürürken 142 metre uzaklıktan ateşlenen havalı tüfek mermisiyle öldü
20:26
A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Milletler Ligi Finalleri kadrosu belli oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi Finalleri kadrosu belli oldu
20:22
Sakarya’da orman yangını Bir mahalle tahliye edildi
Sakarya'da orman yangını! Bir mahalle tahliye edildi
20:21
Fatih Tekke yeni yıldızını resmen duyurdu: Hayırlı olsun
Fatih Tekke yeni yıldızını resmen duyurdu: Hayırlı olsun
20:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs’ta federasyon modeline dayanan BM parametreleriyle vakit kaybedemeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ta federasyon modeline dayanan BM parametreleriyle vakit kaybedemeyiz
20:09
Yeni transferlerini helikopterle sahaya indirdiler Tanıdık bir isim de var
Yeni transferlerini helikopterle sahaya indirdiler! Tanıdık bir isim de var
19:54
Eşine kızıp çatıya çıktı, ekiplere köşe kapmaca oynattı
Eşine kızıp çatıya çıktı, ekiplere köşe kapmaca oynattı
19:47
Real Madridli eski yıldızdan Arda için olay sözler: Arda’ya güvenmek intihar
Real Madridli eski yıldızdan Arda için olay sözler: Arda'ya güvenmek intihar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2025 15:45:24. #7.11#
SON DAKİKA: Yaz Aylarında Kan Bağışları Azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.