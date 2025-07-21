Yaz Aylarında Kan Bağışları Azaldı

Manisa Kızılay Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Özgür Kalendaroğlu, yaz mevsimi dolayısıyla havaların aşırı sıcak olması, okulların tatile girmesi ve vatandaşların şehir dışında bulunmalarından dolayı kan bağışlarında ciddi bir azalma meydana geldiğini belirterek, "Stoklarımızda önemli ölçüde düşmeler mevcut. Aşırı sıcaklar kan bağışına engel değil. Tüm ekiplerimizde ve mobil araçlarımızda klimalarımız var. Orada yetkili doktorlarımızın ve personelimizin gözetiminde kan bağışı alınıyor" dedi.

Türkiye'de en fazla kan bağış toplayan merkezler arasında yer alan Manisa Kızılay Kan Bağışı Merkezi'nin Müdürü Dr. Özgür Kalendaroğlu, 2025 yılı için koydukları 70 bin ünite kan bağışı hedefinde yılın ilk 6 ayında 34 bin 500 ünite kan bağışıyla yüzde 98 oranında gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yılın geriye kalan 6 ayında hedefi yakalamak adına tüm ekip ile çaba sarf edeceklerini vurgulayan Dr. Kalendaroğlu, "Geri kalan aylarda da yaklaşık bu kadar kan bağışı alıp hastalarımızın hizmetine sunmak durumundayız. Şu anda hedeflerimizin yüzde 98'ini gerçekleştirdik. Manisa Kan Bağış Merkezi olarak ilimizdeki hastaların kan ve kan ürünlerini ihtiyacını karşılamak için önümüzdeki dönem için yoğun bir çalışma içerisindeyiz" diye konuştu.

"Yaz aylarında kan bağışlarında azalma yaşanıyor"

Yaz mevsimi dolayısıyla havaların aşırı sıcak olması, okulların tatile girmesi ve vatandaşların şehir dışında bulunmalarından dolayı kan bağışlarında ciddi bir azalma meydana geldiğini vurgulayan Manisa Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Kalendaroğlu, "Kan bağışlarında bu sebeplerden dolayı azalma meydana geldi ama hastalarımızın kan ihtiyaçları devam ediyor. Bu süreçte kan ihtiyacını temin etmekte sıkıntı yaşıyoruz. Stoklarımızda önemli ölçüde düşmeler mevcut. Aşırı sıcaklar kan bağışına engel değil. Tüm ekiplerimizde ve mobil araçlarımızda klimalarımız var. Orada yetkili doktorlarımızın ve personelimizin gözetiminde kan bağışı alınıyor. Gerekli tansiyon ölçümleri, ateş ölçümleri, nabız ölçümleri yapılıyor. Yeterli süre dinlendirildikten sonra tüm değerleri normale döndürdükten sonra bağış merkezini terk etmesine müsaade ediyoruz. Bu yüzden sıcak havaların kan bağışına bir engel olarak görmesin vatandaşlarımız" dedi.

"Günlük en az 250-300 ünite kan bağışı almalıyız"

Yılın ilk 6 ayında hedefi tutturduklarını vurgulayan Manisa Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Kalendaroğlu, Ramazan ayı dışında bir sıkıntı yaşamadıklarını belirterek, yılın geri kalan son altı ayında da bu ihtiyacın karşılanması için 18-65 yaş arası tüm vatandaşları düzenli kan bağışına davet ettiklerini vurguladı. Dr. Kalendaroğlu, "Bu aylarda kan ihtiyacını karşılayabilmemiz için bizim günlük 250-300 ünite civarında kan bağışı almamız gerekiyor. O yüzden tüm vatandaşlarımızı, ekiplerimize kan bağışına davet ediyoruz" dedi.

Vatan savunmasında önemli görevler üstlenen Mehmetçiklerin kan bağışına da önemli destek verdiğini ifade eden Manisa Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Kalendaroğlu, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizle iş birliği halinde kan bağışı organizasyonları düzenliyoruz. Yetkili komutanlarımızla görüştüğümüzde bize bu konuda çok ciddi destek oldular. Yaz döneminde kan bağışlarının düşüşüne karşı onlarla da iş birliği içerisinde kışlalarda Mehmetçiğimizden kan bağışı alacak ekipleri düzenleyeceğiz. Onlara da bu anlamda halkımız adına, hastalarımız adına teşekkürlerimizi sunuyoruz" şeklinde konuştu. - MANİSA