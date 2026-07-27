Yaz Etkinlikleri Züccaciye Taleplerini Artırdı - Son Dakika
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Yaz Etkinlikleri Züccaciye Taleplerini Artırdı

Yaz Etkinlikleri Züccaciye Taleplerini Artırdı
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Eskişehir'de düğün ve etkinliklerin artması züccaciye malzemelerine talebi yükseltti.

Eskişehir'de züccaciye esnaflığı yapan Cengiz Kurutepe, yaz aylarının gelmesiyle birlikte düğün organizasyonları ve genel etkinliklerin daha çok olmaya başladığını, bu sebeple malzemelere talebin arttığını dile getirdi.

Okulların kapanması ve yaz mevsiminin kendini hissettirmesiyle birlikte ambalaj, süsleme ve organizasyon malzemeleri satan esnafın yüzü güldü. Kışın okul döneminde vakit bulunamaması nedeniyle etkinliklerin yaz aylarına ertelenmesinin, organizasyon malzemesi satışlarında artışa yol açtığı gözlemleniyor.

"Etkinliklerini yazın yapıyorlar"

Okulların kapanması ve yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte artan taleplerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Cengiz Kurutepe, "Satışlarımız gayet güzel gidiyor. Yaz tatillerinde ve yaz aylarında düğün kutlamaları başladı. İnsanlar okul döneminde vakit bulamadıkları için kutlama tarihlerini öne çekerek etkinliklerini yazın yapıyorlar. Ayrıca organizasyon işleri de yoğun bir şekilde devam ediyor. Mevlit, hayır panayırı ve sünnet gibi etkinliklerde büyük bir artış yaşanıyor" dedi.

"Süslemeli tarzda ürünler istiyorlar"

Satışların gayet güzel gittiğini ve taleplere yetişmeye çalıştıklarını ifade eden Cengiz Kurutepe, vatandaşların özellikle gösterişli ürünlere yöneldiğini vurgulayarak, "Düğünlerde en çok köpük tabak, çatal, kaşık, peçete ve jumbo boy poşet satılıyor. Ürünlere yoğun bir talep var ve müşteriler mümkün oldukça süslemeli tarzda ürünler istiyorlar. Örneğin sünnet törenlerinde, üzerinde 'İyi ki geldiniz' gibi ifadelerin yer aldığı yazılı süslemeler sıkça kullanılıyor" diye anlattı.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yaz Etkinlikleri Züccaciye Taleplerini Artırdı - Son Dakika

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