Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı Gerçekleşti

15.08.2025 11:55
Van İpekyolu'nda yaz Kur'an kursları sona erdi, ödüller dağıtıldı, manevi değerler öğretildi.

Van'ın İpekyolu İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen 2025 yılı yaz Kur'an kursları, görkemli bir kapanış programıyla sona erdi.

İlçedeki 209 cami ve 104 Kur'an kursunda 588 öğreticinin rehberliğinde toplam 11 bin 112 öğrencinin eğitim aldığı kursun kapanış programı düzenlendi. İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık'ın da katıldı programda, kurs öğrencileri arasında düzenlenen hadis ve kısa sure ezberleme yarışmasının ilçe finali de gerçekleştirildi.

Yaz Kur'an kursları süresince öğrencilere namaz sureleri ve dualarının yanı sıra günlük hayatta kendilerine rehber olacak 30 hadis-i şerif ezberletildi. Yarışmanın ilçe finali öncesinde 7-11 ve 12-22 yaş kategorilerindeki birinciler, mahalle bazında beş bölgede yapılan final yarışmalarında belirlendi. İlçe finalinde ise her kategorinin birincisi, ikincisi ve üçüncüsü seçildi.

Yarışmada dereceye giren öğrenciler birbirinden değerli ödüllerle ödüllendirildi. Bölge finalinde her kategoride birinci olan öğrencilere 1000 TL, ikinci olanlara 750 TL ve üçüncü olan öğrencilere 500 TL ödül verildi. İlçe finalinde ise her kategoride birinci olan öğrencilere bisiklet, ikinci olanlara tablet, üçüncü olanlara ise 2500 TL hediye edildi. Ödüller, İpekyolu Kaymakamı Tufan Bağır Gilan ve Türkiye Diyanet Vakfı İpekyolu Şubesi tarafından karşılandı.

İlçe Müftüsü Fatih Tavlaşoğlu, emek veren tüm ekibe ve destek veren herkese şükranlarını sundu. Çocuklara manevi değerlerin yanı sıra ibadetlerin ve ahlaki değerlerin de öğretildiğini belirten Tavlaşoğlu, emeği geçen tüm öğreticilere, kursa katılan öğrencilere ve destek veren velilere teşekkür etti. Tavlaşoğlu, "Rabbimden vatanı, milletini seven, dinine ve değerlerine bağlı nesiller yetiştirmek noktasında yardımını niyaz ederim. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlarım" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, İpekyolu, Kültür, Eğitim, Yerel, van, Son Dakika

