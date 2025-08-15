Yaz Kur\'an Kursu Kapanış Töreni

Bilecik'te düzenlenen Yaz Kur'an Kursu Kapanış Programı, çocukların heyecanı ve ailelerin eşliğinde gerçekleştirildi.

Yenipazar İlçe Müftülüğü tarafından 'Yaz Kur'an Kursu Kapanış Programı' düzenlendi. Yaz boyunca Kur'an-ı Kerim ve dini bilgilerle buluşan öğrenciler, kurs sonunda düzenlenen programla emeklerinin karşılığını aldı. Öğrencilerin sergilediği ilahiler, dualar ve sureler büyük beğeni toplarken, aileler duygusal anlar yaşadı.

Programa katılan Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, öğrencilerin sevincine ortak oldu. Kaymakam Uçar, öğrencileri tek tek tebrik ederek bu tür eğitimlerin çocukların manevi gelişimi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. İlçe Müftüsü'nün de konuşma yaptığı programda, emeği geçen tüm öğreticilere teşekkür edildi. Kapanış programı, öğrencilere hediye takdimiyle sona erdi. - BİLECİK