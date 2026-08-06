Yaz Tatilinde Çıraklık Yapıyorlar

Eskişehir'de 16 yaşındaki Kamil Arda İnce ve 18 yaşındaki Baran Geneş, yaz tatilini sanayide çıraklık yaparak değerlendiriyor. Babasını ikna edip kendisini zorla çırak yaptırdığını anlatan Kamil Arda İnce, "İlk önce kabul etmedi, babam benim hep okul okumamı istiyordu. Yaz tatilini komple burada geçiriyorum, hemen hemen her gün geliyorum" dedi.

2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü öğrencilerin karnelerini almasıyla birlikte sona ermişti. Şu anda milyonlarca öğrenci devam eden yaz tatilinin tadını çıkarırken, Eskişehir'deki bir tamirhanede çıraklık yapan 16 yaşındaki Kamil Arda İnce ve 18 yaşındaki Baran Geneş, mesleki becerilerini geliştirmek bu dönemi çalışarak geçiriyor. Ustalarının yanında araç tamirciliğinin inceliklerini öğrenen İnce ve Geneş, gelecekte kendi dükkanlarını açmayı hedefliyor.

"Yaz tatilini komple burada geçiriyorum"

Babasını ikna edip kendisini zorla çırak yaptırdığını anlatan Kamil Arda İnce, "Bir buçuk yıldır burada çıraklık yapıyorum. Mesleğe çok heves ediyordum. Babama, 'Ben sanayide çalışacağım' demiştim. O ilk önce kabul etmemişti, benim hep okul okumamı istiyordu, 'Oku, büyü, adam ol' diyordu. Ben sanayiye gitmek istiyordum. Hevesim vardı; kendi başıma bisikletimi, motorumu söküyordum, topluyordum. Ondan sonra buraya geldim, çalışmaya başladım. Buradaki ortam pek hayaldeki gibi olmuyor. Hayaller Paris ama gerçekler Somali. Genellikle yoğun geçiyor. Okul olduğu zamanlar haftada 1 gün okula gidiyorum, 5 gün buraya geliyorum, bir gün de tatil oluyor. Yaz tatilini komple burada geçiriyorum. Pazar hariç tüm günler buradayım. Hevesi olanın gelmesini öneririm. En başta illa bir zorluğu olacak, eli yüzü kirlenecek ama yapacak bir şey yok, alışacak. Hedefim, kendimi geliştirip gelecekte bir dükkan açmak. Zaten bu konuda babam da arkamda duruyor. Birçok işte çalıştım. Mobilyacıda, inşaatta, su taşıyan arabalarda, bakkalda, berberde ve terzide çalıştım" şeklinde konuştu.

"Abartılacak kadar yorucu bir iş değil"

Usta olup gelecekte kendi dükkanını açmayı hedefleyen 18 yaşındaki Baran Geneş ise, şunları söyledi:

"Burada genellikle alt takım yapıyoruz. Kapak söküyoruz, motor, su ve yağ kaçaklarını hallediyoruz. Temizlik olduğu zaman temizliyoruz, ustamıza takım götür getir de yapıyoruz. Burada yaklaşık 2 buçuk yıldır çıraklık yapıyorum. Okul olduğu zaman, cumartesi günleri buraya yardım için geliyordum. 10. sınıfın ve 11. sınıfın yazında burada staj yaptım. Şimdi 12. sınıf bitti, artık buraya komple çalışmaya geldim. Çıraklık yapan biri olarak, ilk başlarda zor geliyor fakat ondan sonra ortama alışıyorsun. Ortama alıştıktan sonra ustalarla daha iyi anlaşmaya başlıyorsun. İlk başlarda biraz seni sıkıntıya sokuyorlar ama bunu işi öğrenmen amacıyla senin iyiliğin için yapıyorlar. Bunları anladıktan sonra her şey rahat geliyor. Buraya mutlu mutlu çalışmaya geliyorsun, mutlu mutlu çalışıyorsun. Abartılacak kadar yorucu değil. Şanzıman ve kapak kaldırmak, motor indirmek gibi zor işler de oluyor ama abartılacak kadar zor değil. Günlük 8-9 saat çalışıyoruz. Ben burada kendimi kalfa ya da usta yapıp kendimi büyütmek, ileride dükkan açmak istiyorum. Buradan meslek lisesi öğrencilerine diyeceğim şey, sanayiye gelmeleri bence daha iyi olur. Serviste çalışıp orada daha az iş öğreniyorlar. Servisteki çoğu çalışan bir şey bilmiyor."