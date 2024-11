Yedi Başak\'tan Mazlum Coğrafyalara Yardım Eli

Yerel

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Bulut, son yıllarda dernek olarak yaptıkları yardım çalışmalarından bahsederek, "Dünyanın dört bir yanında, felaketlerin olduğu tüm mazlum coğrafyalara yardım eli uzattık" dedi.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Bulut, mazlum coğrafyalardaki yardım çalışmaları hakkında bilgi vererek yıllardır acı, göz yaşı, zulüm ve zorlukların olduğu her yere yardım ulaştırdıklarını söyledi. Dernek olarak mazlumların yanında olduklarını vurgulayan Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Bulut, "Yedi Başak İnsani Yardım Derneği olarak kamu yararı statüsüne sahip olup ülkemizde ve dünyada insani yardım alanında çalışmalarımızı aktif olarak sürdürmekteyiz. Acil yardım organizasyonlarıyla dünyanın dört bir yanında, felaketlerin olduğu mazlum coğrafyalara yardım eli uzattık. Sel felaketleri, açlık, savaş ve iç çatışmaların hüküm sürdüğü Bangladeş, Yemen, Somali, Gazze ve Lübnan'da acil yardım çalışmaları kapsamında su, gıda ve hijyen yardımları ulaştırdık" dedi.

Bangladeş'te sel felaketi

Dernek olarak doğal afetlerin yaşandığı Bangladeş'e yardım eli uzattıklarını belirten Mustafa Bulut, "Bangladeş'te son günlerde etkili olan şiddetli yağışlar, ülke genelinde büyük bir sel felaketine yol açtı. Yoğun yağışlar sonucunda meydana gelen seller, birçok yol ve evi su altında bırakırken, 1,5 milyondan fazla insan mahsur kaldı. Yedi Başak, afetzedelere yardım elini uzatarak, felaketin gerçekleştiği ilk günlerde sahaya hızlı bir şekilde müdahale ederek, gıda dağıtımı ve sıcak yemek ikramında bulunduk. Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, bu zor süreçte yardıma muhtaç olan tüm insanlara desteğini sürdürmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Yedi Başak Yemen'deki insani krizde yardıma koştu

Dernek Başkanı Mustafa Bulut, "Yemen ile derin tarihi ve kültürel bağlarımız var. Yemenli kardeşlerimiz tarihinin en derin insani krizlerinden birini yaşıyor. Ülke genelinde 21 milyon insanın yardıma muhtaç ve bunların 9,8 milyonu açlık sınırında yaşam mücadelesi veriyor. Birleşmiş Milletlerin verilerine göre 2018 yılında 100 binden fazla çocuk açlıktan ve açlığa bağlı sebeplerden dolayı öldü, bunlar sadece kayda geçen vefat sayısı. 2018 ve 2019 yıllarında 2 defa Yemen'e insani yardım için gittik. Dünyanın yaşadığı insanlık krizlerinden en büyüğüne şahitlik ettik. 3,5 milyon insan kendi ülkesinde yerlerinden edilmiş durumda dağınık çadır kamplarda yaşıyor. Derme çatma bezlerden oluşan çadırlar soğuğa ve sıcağa karşı mukavemetsiz. Özellikle bebeklerin ve çocukların yaşamlarını sürdürmeleri için maalesef uygun ortamlar yok. Sağlık hizmetlerinin büyük ölçüde aksadığı Yemen'de, insanlar dışarıdan gelen yardımlarla hayatta kalmaya çalışıyor. Yemen halkı için geniş çaplı bir yardım kampanyası başlattık. Kampanya kapsamında, bölgeye gıda, hijyen malzemeleri ve temiz içilebilir su dağıtımları yaptık" ifadelerini kullandı.

Yedi Başak'tan Somali'de açlık krizine karşı yardım kampanyası

Başkan Mustafa Bulut, "Son dönemde Somali'yi etkisi altına alan şiddetli yağışlar ve seller, 2,5 milyon kişinin etkilendiği büyük bir felakete yol açtı. Bu afet sonucunda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti ve 1 milyondan fazla kişi göç etmek zorunda kaldı. Su baskınları ve su kaynaklı hastalıkların yayılma riski de endişe verici bir durum oluşturdu. Somali, uzun süredir kuraklık ve açlıkla mücadele eden bir ülke. Yedi Başak Derneği, bu zorlu şartlar altında yaşayan Somali halkı için geniş çaplı bir yardım kampanyası başlattık. Kampanya kapsamında, bölgeye gıda ve hijyen malzemeleri gönderdik. Somali'de ki insanların gıdaya erişimlerini sağlayarak, açlık krizinin etkilerini hafifletmeyi hedefledik. Başlattığımız, yardım kampanyası, binlerce insana umut oldu" şeklinde konuştu.

Yedi Başak'tan Gazze'ye acil yardım kampanyası

Dernek olarak İsrail'in zulmü altındaki Gazze halkının da her zaman yanında olduklarını söyleyen Yedi Başak İnsani Yardım Derneği'nin Başkanı Mustafa Bulut, "Özellikle gıda yetersizliğinden dolayı hamile kadınların düşük tehlikesi yaşadığı, emziren annelerin yeterli beslenemediği için bebeklerin ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı bu zor günlerde günlük sıcak yemek ikramlarımız aralıksız devam ediyor. Her gün 8 bin kişiye sıcak yemek ulaştıran derneğimiz, bazı günler bu sayıyı 15 bine kadar çıkarıyor. Gazze'deki insani dram son bulana kadar seferberlik devam edecek. Gazze'deki kardeşlerimize sıcak yemek ulaştırabilmek için başlatılan bu seferberlik, bir insanlık görevi olarak görülmelidir. Destek veren tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum. Dernek olarak ayrıca tankerlerle temiz içme suyu, meyve-sebze paketi, mama, hijyen paketi, nakdi yardım ve ilaç yardımı gibi birçok alanda da destek sunmaya devam ediyoruz. Özellikle elektrik ve suyun kesik olduğu bölgelerde hijyen ve temel ihtiyaçların karşılanması için yoğun çaba sarf ediyoruz" dedi.

Lübnan'da yerlerinden edilmiş insanlar için acil yardım kampanyası

İsrail'in zulmünden etkilenen Lübnan'da da mağdurların yanında olduklarını ifade eden Dernek Başkanı Mustafa Bulut, "Lübnan'da acil durumlardan etkilenen insanlara yardım eli uzattık. Ramazan ve kurban çalışmaları gibi çeşitli yardım kampanyaları kapsamında da Lübnan'da faaliyet göstermekteyiz. İsrail'in saldırıları nedeniyle Lübnan'da yerinden edilen insanlar için acil yardım çalışmalarını sürdürdük. Bu kapsamda yardımlarımızı Lübnan'a ulaştırdık. Bağışçılarımızdan gelen yardımları en kısa sürede onlara ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun, zor durumdaki insanlara ulaşmak için gayret göstereceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP