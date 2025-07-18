Yedikule Hayvan Barınağı'nda 2. Etap Tamamlandı - Son Dakika
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Yedikule Hayvan Barınağı'nda 2. Etap Tamamlandı

Yedikule Hayvan Barınağı\'nda 2. Etap Tamamlandı
18.07.2025 14:21  Güncelleme: 14:44
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Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı'nda, 500 hayvan kapasitesine sahip 2. etap modernizasyon çalışmaları tamamlandı. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, barınağın modernize edilmesi için yapılacak 4 etaplık projeyi anlattı ve hayvanların konforlu yaşam alanlarına kavuşmalarını sağlamak için çalışmalara hız verileceğini belirtti.

Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı'nın yeniden inşa projesi neticesinde 4 etabın 2. etabı tamamlandı. Barınaktaki çalışmaları inceledikten sonra konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "Biz yeni yasa çıktıktan sonra hayvan barınağımızı 4 etap modernize ediyoruz. Barınağın yaklaşık 500 hayvan barındıracak 2 etabını modernize ettik. 3. etaba da hemen başlayacağız" dedi.

Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı'nın yeniden inşa projesi neticesinde 4 etabın 2. etabı tamamlandı. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan barınakta yapılan çalışmaları gezerek bilgi aldı. Başkan Turan'a AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı İnsan Hakları Birim Başkanı Av. Muammer Birdal, Fatih Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü ve Veteriner Hekim Ayşegül Coşkun, Barınak Yöneticisi Meral Olcay ve çok sayıda siyasi parti yöneticisi eşlik etti. Barınağın ortalama 1300 hayvana yuva olması planlanıyor. 2024 yılında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda değişiklik yapılarak artık sokak köpeklerinin daimi olarak barınaklarda yaşaması şartı getirildi. Bu süreç doğrultusunda 8 dönümlük barınak arazisini daha rantabl kullanmak, alt ve üst yapıyı yenileyerek sokak hayvanlarının konforlu alanlarda yaşamlarını sürdürebilmesi amaçlandı. Barınakta toplam 4 etap kısım kısım yıkılarak tekrar inşa projesi başlatıldı. Bu neticede 2024 Aralık ayında 8 kısımdan oluşan 1.etap tamamlanarak 140 köpek yeni yuvalarına kavuştu. Şubat 2025'te ise 2. etap projesi başlatıldı. Barınağın inşa edilen 1 ve 2 etabı toplamda 500 hayvan kapasitelidir. Proje neticesinde 6, 5x8, 5cm ortalama 50 metrekarelik büyüklüğünde toplam 16 ayrılmış kısım tamamlandı. 16 ayrılmış ünitenin bir ünitesi viral enfeksiyon izolasyon alanı, bir ünitesi anne ve yavru bakım alanı, bir ünitesi de felçli hayvan bakım ünitesi olarak ayrılırken diğer ünitelerde sahipsiz sokak köpekleri için daimi yaşam alanı olarak kullanılacak.

"Yaklaşık 500 hayvan barındıracak 2 etabını modernize ettik"

Barınağı gezdikten sonra konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "Burası Türkiye ve şehir içindeki en büyük hayvan barınaklarından biridir. İstanbul'da yüz ölçüm olarak en küçük ilçelerden biri olmasına rağmen İstanbul'da en çok hayvan barındıran barınakların içerisinde ilk sıralarda yer alıyor. Barınağımız kamu ve gönüllü çalışanlarla beraber işletilen Türkiye için model barınaklardan bir tanesidir. Burada belediyeden arkadaşlarımız olduğu gibi gönüllülerimiz de var. Biz yeni yasa çıktıktan sonra hayvan barınağımızı 4 etap modernize ediyoruz. Yaklaşık 500 hayvan barındıracak 2 etabını modernize ettik. 3. etaba da hemen başlayacağız. Burada sokak hayvanları tedavi merkezimiz var. Onlarda bir can taşıyor. İnşallah bu tesisi İstanbul'un şehir içindeki en modern tesis haline getireceğiz. Hayvanseverleri de davet ediyorum. Yeni yasayla beraber sokak hayvanlarını barınağımızda topluyoruz. Bu barınakta bütün birimleriyle hayvanların yaşatılması için uğraşılıyor. Hayvanlar hastaysa tedavileri yapılıyor. Burada hayvanlar için yaşlılık ve felçli bölümleri var. Hayvanlarımız bu barınakta ölüme terk edilmiyorlar. Burada sokaktan çok daha iyi bakılıyor. Yeni yasa da bunun yönetilmesiyle ilgili bir takım kriterler ortaya koyuyor. Herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirirse hayvanlarla olan mesele de çözülecektir. İnsanlar hayvanlardan nefret etmiyor ama sokakta kontrolsüz sayı olduğunda hırçın ve saldırgan hale geliyorlar. Bu barınakta hizmetleri yürütenlere teşekkür ediyorum. Hayvanları Koruma Günü olan 4 Ekim'de 3. etabı bitirme hedefi koyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çok büyük hizmetlerin olduğunu yerinde gezerek gördük"

Barınakla ilgili konuşan AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı İnsan Hakları Birim Başkanı Av. Muammer Birdal "Fatihteki hayvan barınağını ziyaret ettik. Çok büyük hizmetlerin olduğunu yerinde gezerek gördük. Burada hem hayvanlar bakılıyor, hem rehabilite hem tedavi ediliyor. Belediye başkanımıza ve ekibine bu hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Burada hayvan haklarının yasalar çerçevesinde korunduğunu gördük. İnşallah bundan sonra da bu hizmetlere davam edilecek" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yedikule Hayvan Barınağı'nda 2. Etap Tamamlandı - Son Dakika

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