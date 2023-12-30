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Yem fiyatlarındaki artış küçükbaş hayvan besicilerini zorluyor - Son Dakika
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Yem fiyatlarındaki artış küçükbaş hayvan besicilerini zorluyor

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde küçükbaş hayvan besiciliği yapan Onur Düzgün, yem fiyatlarındaki artış nedeniyle hayvanlarını uzak yerlere otlatmak zorunda kaldığını belirtti. Düzgün, yem zamlarından dolayı hayvanlarına az ve kısıtlı yem verebildiğini söyledi. Ayrıca, hayvanlarını otlatmak için 10 kilometre yürümek zorunda kaldığını ifade etti. Yem fiyatlarındaki artış nedeniyle hayvanların zayıfladığını ve zarar ziyan yaşandığını dile getirdi.

30.12.2023 - 14:24,  Güncelleme: 14:26
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BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yıllardır küçükbaş hayvan besiciliği yapan Onur Düzgün, artan yem fiyatlarından dolayı hayvanlarını uzak yerlere otlatmaya götürmek zorunda kaldığını söyledi. Düzgün, "Benim günlük 4 torba arpa, 8 torba ak saman vermem gerekirken şu an yemi veremiyorum. Az veriyorum, kısıtlı veriyorum yem zamlarından dolayı. Evimizden burası şu an yaydığım yer 4 kilometre. Yeri geliyor 10 kilometre yürüyorum" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yıllardır küçükbaş hayvan besiciliği yapan Onur Düzgün, artan yem fiyatlarından dolayı hayvanlarına sabah akşam yem vermesi gerekirken sadece akşam yem verdiğini ifade etti. Hayvanlarını otlatmak için uzak yerlere gitmek zorunda kaldığını anlatan Düzgün, "Yeri geliyor 10 kilometre yürüyorum. Azaplı Köyüne kadar yer arıyorum hayvanları otlatmak için. Yakın yerlerde otlatacak yerimiz yok" ifadelerini kullandı.

"ZAM GELDİĞİ İÇİN YEM VERMEKTE ZORLANIYORUZ"

Onur Düzgün şunları söyledi:

"Yaklaşık 10 yıldır küçükbaş hayvan besliyorum ben. Hayvanları beslemekte zorluk çekiyorum. Normalde yeme yüzde 30- 40 civarında zam geldi, geçen günlerde. Zam geldiği için artık mallarımıza yem vermekte zorluk çekiyoruz. Benim günlük 4 torba arpa, 8 torba ak saman vermem gerekirken şu an yemi veremiyorum. Az veriyorum, kısıtlı veriyorum yem zamlarından dolayı. Evimizden burası şu an yaydığım yer 4 kilometre. Yeri geliyor 10 kilometre de yürüyorum. Azaplı Köyüne kadar yer arıyorum hayvanları otlatmak için. Yakın yerlerde otlatacak yerimiz yok. Zarar ziyan her yer. Zarar ziyandan da geçerken de zorluklar çekiyoruz.

"MALLARIMIZ ZAYIFLIYOR"

Normal şartlarda bu hayvanlar şu anda 2,5- 3 bin liralık yem yiyor günlük. Bunu azaltmam için de gütmemiz gerekiyor. Güdecekte yer bulamadığımız için çok zorlanıyoruz. Hayvan yemleri, şu an ben yem verecek olsam 3 bin liraya yakın günlük yem gideri olacak. Ona bir çözüm olarakta hayvanları sabah çıkartıyoruz akşama kadar güdüyorum, yemden kısıtlamak için. Normalde sabah akşam yem verecekken şu anda sadece akşam yem verebiliyoruz. Önceden mallarımız 70-80 kilogram geliyordu şu an mallarımız 50 kilograma kadar düştü. Hala da zayıflamaya devam ediyor."

Yem fiyatlarındaki artış küçükbaş hayvan besicilerini zorluyor
Kaynak: ANKA
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Osmaniye, Zam, Tarım, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yem fiyatlarındaki artış küçükbaş hayvan besicilerini zorluyor - Son Dakika


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