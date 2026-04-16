Yemek Yarışmasında Anne-Kız Hünerleri

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'da Turizm Haftası kapsamında düzenlenen "İki Nesil Bir Lezzet" yemek yarışmasında anne-kızlar geleneksel yöresel yemekleri birlikte hazırlayarak hünerlerini sergiledi. Iğdır Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen yarışmada, öğrenciler ve anneleri taş köfte, ayran aşı ve kaysefa tatlısı gibi coğrafi işaretli ve yöresel lezzetlerle yarıştı.

Iğdır'da 15-22 Nisan Turizm Haftası kapsamında düzenlenen "İki Nesil Bir Lezzet" yemek yarışması, geleneksel mutfak kültürünü gençlerle buluştururken aileleri de aynı mutfakta bir araya getirdi.

Yarışma, Iğdır Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Besti Aydeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek-İçecek Hizmetleri alanındaki öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

Yoğun katılımın olduğu yarışmada öğrenciler, anneleriyle birlikte Iğdır'a özgü coğrafi işaretli taş köfte, yoğurt çorbası ve kaysefa tatlısı hazırlayarak hünerlerini sergiledi.

Etkinliğin açılışında konuşan Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, etkinliğin yalnızca bir yarışma olmadığını belirterek, kültürel mirasın kuşaklar arasında aktarılmasına katkı sunduğunu ifade etti. Gün, Iğdır mutfağının özgün lezzetlerine dikkati çekerek taş köfte, katık aşı ve kaysefanın yöresel kimliğin önemli parçaları olduğunu vurguladı.

Jüri değerlendirmesi sonucunda dereceye giren katılımcılar şu şekilde belirlendi: Birinci Elnaz Hanım Çatak – Sakine Çatak, ikinci Büşra Şit – Nebile Şit, üçüncü Yaprak Koçkıran – Aliye Koçkıran, dördüncü Burcu Eray – Latife Eray ile Ece Naz Kaya – Makbule Kaya oldu.

Ödüller Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, jüri üyesi Derya Kayla ve Okul Müdürü Reşat Tali tarafından takdim edildi.