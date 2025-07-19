Yemen'den İsrail'e Füze Saldırısı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı bildirildi. Füzenin İsrail ordusu tarafından engellendiği açıklanırken, saldırıyı İran destekli Husiler üstlendi.

İsrail'in Orta Doğu'daki katliamları sürerken, Yemen'den İsrail'e bir misilleme saldırısı daha yapıldı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı ve halka sığınaklara gitme çağrısı yapıldığı bildirildi. Füzenin İsrail ordusu tarafından engellendiği aktarıldı. Öte yandan, İsrail'e yönelik son füze saldırısını Yemen'deki İran destekli Husiler üstlendi. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Sare tarafından yapılan açıklamada, Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'nın Filistin-2 tipi hipersonik balistik füze ile hedef alındığı belirtilerek, saldırının İsraillilerin sığınaklara kaçmasına neden olduğu aktarıldı. Husilerin İsrail'e yönelik misilleme saldırılarını sürdüreceği vurgulanan açıklamada, " Gazze'ye yönelik saldırılar sona erip abluka kalkana kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi. - TEL AVİV