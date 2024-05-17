Yeni Başkan, Mut Belediyesinin borcunu astırdığı afişle duyurdu - Son Dakika
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Yeni Başkan, Mut Belediyesinin borcunu astırdığı afişle duyurdu

Mut Belediye Başkanı Murat Orhan, devraldığı belediyenin 153 milyon 142 bin 055 lira 43 kuruş borcunu, belediye binasına astırdığı afişle kamuoyuna duyurdu. Orhan, seçim sürecinde belediyenin borcunun olmadığı şeklinde algı oluşturulduğunu ancak gerçekte ciddi bir borç yüküyle karşı karşıya olduklarını belirtti. Borç tablosunu açıklamakla vatandaşın gerçeği bilme hakkını yerine getirdiklerini ifade etti.

17.05.2024 22:42
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Yeni Başkan, Mut Belediyesinin borcunu astırdığı afişle duyurdu

Mut Belediye Başkanı Murat Orhan:

"Çok ciddi bir borç yüküyle karşı karşıyayız"

MERSİN - Mersin Mut Belediye Başkanı Murat Orhan, devraldığı belediyenin borcunu, belediye binasına astırdığı afişle duyurdu. Mut Belediyesinin 153 milyon 142 bin 055 lira 43 kuruş borcu olduğu açıklandı.

31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Seçimleri sonrası Mut Belediye Başkanlığına seçilen Murat Orhan, belediyenin borcunu açıkladı. Seçim sürecinde Mut Belediye Başkanlığının borcunun olmadığı, halen kasada da 28 milyon lira parası bulunduğu şeklinde sürekli kamuoyunda algı oluşturulduğunu savunan Orhan, "Bunu gittikleri her yerde söylerken, benim 2014 yılında belediyeyi borçla devrettiğimi, kendilerinin hiç borcu olmadığını, hatta kasalarında 20 ile 28 milyon lira para olduğunu ifade ettiler. Seçim öncesi bölge bir kamuoyu oluşturdular" dedi.

"Ben 2014 yılında borçla devrettim ama karşılığında hizmet var"

O dönemdeki 24 milyon liralık borcun, 'Büyükşehir Yasası'ndan dolayı tamamının Mersin Büyükşehir Belediyesine devrolduğunu dile getiren Orhan, "Neden devroldu? Bir arıtma tesisini 14 milyona yaptık o yüzden. Bir belediye hizmet binası yaptık, yaklaşık 4 milyon liraya. Meydanda bir şehitlik ve daha sonrasında ismi Musa Eroğlu Parkı olarak değiştirilen park yaptık. Bunları 3,5 milyona yaptık. Çınaraltının peyzaj düzenlemesini 1,5 milyon liraya yaptık. Bunun yanı sıra 9 milyonluk ilçeye sıcak asfalt yaptık" diye konuştu.

"Vatandaşın gerçeği bilme hakkı var"

O dönem yaptıkları borcun bir karşılığının olduğunu vurgulayan Başkan Orhan, "Gelinen noktada borç var ancak hizmet yok. Benim bunu vatandaşımla paylaşma zorunluluğum var. Çünkü vatandaşın gerçeği bilmekte her zaman için hakkı var. Vatandaşı bilgilendirme ve aydınlatma adına biz borç tablosunu çıkartıp belediye binasına astık. Toplam 153 milyon lira kaydedilen borç var. Onun dışında 'işte o dönemde şu malzemeyi verdiydim ama daha faturasını kesmedim' diye çıkıp gelen birçok esnafımız var. İhale yapılmış, hak edişi bitmemiş, hak edişi yapılmamış, faturalandırılmamış yani bir asfalt, bir parke faturası kesilmediği için dahil olmayan borçlarda var. Dolaysıyla çok ciddi borç yüküyle karşı karşıyayız. Borçla ilgili kamuoyunu bilgilendirme noktasında üzerimize bir yükümlülük vardı, o yükümlülüğü yerine getirmek için bu borç tablosunu ortaya mecburen sermek durumundayız. Çünkü vatandaşımızın borcunu bilmesinde hakkı var" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yeni Başkan, Mut Belediyesinin borcunu astırdığı afişle duyurdu - Son Dakika

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