Sıfır araç satışındaki yeni düzenleme yüzleri güldürdü

Yeni düzenleme ile sıfır kilometre olarak alınan araçların 6 bin kilometre ve 6 ay süresini doldurmadan yeniden satılamayacak olması hem esnafı hem de vatandaşı mutlu etti. Getirilen düzenleme ile ikinci eldeki araç fiyatlarındaki artışın önüne geçmek hedefleniyor.

Geçtiğimiz haftalarda Ticaret Bakanlığı tarafından uygulanan ve Resmi Gazete'de yayınlanan ikinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı yürürlüğe girmişti. Bakanlığın yaptığı açıklamada ikinci el araç fiyatlarındaki artışın önüne geçmek üzere başlatıldığı ifade edilerek, piyasada yaşanan arz ve talep dengesizlikleri aşırı ve adil olmayan fiyat artışlarına ve stokçuluk faaliyetlerine neden olabileceği söylenmişti. Alınan bu karar ise hem vatandaşı hem de esnafı sevindirdi.

"Bu durum piyasanın yükselmesine engel olacak"

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan As Oto Ekspertiz CEO'su Sadrettin Köseoğlu, yasanın araç satın almak isteyen vatandaşlara ve bayilere yararlı olacağını dile getirerek, artık 6 ayı ya da 6 bin kilometreyi doldurmadan satışların yapılmayacağını söyledi. Yasa ile ilgili hakkında konuşan Köseoğlu, "Bu yasanın çok doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha önce vatandaşlar bayimize gelip sıfır araba almak istedikleri zaman, araba bulamıyordu. Ama bu yasa çıktıktan sonra galericiler, al-sat'çılar, 6 ay ve 6 bin kilometre zorunluluğu sebebiyle bayilerden gidip bu arabaları alamayacaklar çünkü araçlarını 6 ay bekletmek işlerine gelmeyecek. Bu sefer de vatandaşlarımıza faydası olmuş olacak ve vatandaş bayiye gittiği zaman istediği sıfır arabayı bulabilecek. Piyasaların yükselmesine de bu durum engel olacak. İkinci el araba fiyatlarında da gereksiz yükselmeler olmayacak. Çünkü bayilerde sıfır arabalar bulabileceğiniz için fiyatlar da yerinde sabit kalmış olacak. Bu hem vatandaş ve esnaflar için uzun vadede iyi bir durum. Çok yararlı ve yerinde bir karar olduğuna inanıyorum" dedi.

"Kararla birlikte kimse alıp yarın satamayacak, bu şekilde piyasa yerini koruyacak"

Yasanın piyasa üzerindeki etkisine de değinen Köseoğlu, "Piyasada durgunluğa sebep olmaz keza piyasa o kadar durgun değil. Al-sat'çılar yine araba alıp satıyorlar ve ihtiyacı olan yine alıyor. Kredilerde biraz yükselme var. Eğer onlar biraz düşerse piyasanın çok daha hızlanacağına inanıyorum. Bu kararları alanlardan Allah razı olsun. En iyi önlemi almışlar. Aldığın arabayı 6 ay boyunca satamıyorsun. Vatandaş istediği arabayı alıyor. Al-sat'çılar alıyor ve 1 ay sonra yüzde 15 karla bayiden yüksek fiyata satıyorlar ve bu sefer piyasalar bozuluyor. Bu karardan sonra bayiler herkese araba satmayacak ve sattığı arabanın üzerine de rehin koyacak. Bunun üstüne de kimse alıp yarın satmaya çalışmayacak ve bu şekilde piyasa yerini koruyacak" şeklinde konuştu.

"Noterler sıfır alınacak her arabaya 6 ay ve 6 bin kilometre şartı koşuyor"

Çıkan yasa sonrası vatandaşlara almaları gereken önlemleri anlatan Sadrettin Köseoğlu, "Bayiye gittiniz ve bir araba alacaksınız. Öncelikle 6 ay ve 6 bin kilometre satın alma şartı var. Notere gidiyorsunuz. Noter 1 TL'lik '6 ay boyunca satılamaz' rehini koyuyor. Bu sefer alıcı al-sat'çı ise 6 ay boyunca satamıyor. Satamayacağı için de kimse mağdur olmayacak. Artık noterler, sıfır alınacak her arabaya 6 ay ve 6 bin kilometre şartı koşuyor. Böylelikle 6 ayı ya da 6 bin kilometreyi doldurmadığınız müddetçe aracı satamıyorsunuz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL