Yeni Genel Başkan Yardımcıları Atandı

USTKON ve SATKOF bünyesinde Ege, Karadeniz ve sigorta sektörlerinden üç isim genel başkan yardımcılığı görevine getirildi.

Uluslararası Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (USTKON) ile Sağlık Turizmi Konfederasyonu (SATKOF) bünyesinde yürütülen kurumsal yapılanma çalışmaları kapsamında üç isim genel başkan yardımcılığı görevine atandı. USTKON ve SATKOF Genel Başkanı Aysun Bay, farklı sektörlerde deneyime sahip iş insanlarının yönetim kadrosuna dahil edilmesiyle sanayi, ticaret ve sağlık turizmi alanında uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

USTKON yapılanması kapsamında Konya Beyşehir doğumlu iş adamı Murat Atar Ege Bölgesi'nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine, Trabzon doğumlu iş adamı Serkan Orhan ise Karadeniz Bölgesi'nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. SATKOF bünyesinde ise sigorta ve asistans sektöründe faaliyet gösteren Ali Can Acar Genel Başkan Yardımcılığı görevine atandı.

Bay, görevlendirmelerin Türkiye'nin küresel vizyonuna katkı sağlayacağını ifade ederek yeni yöneticilere başarılar diledi. - MALATYA